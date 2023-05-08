

القاهرة - محمد صلاح



انتهت الفنانة ماجدة زكي من تصوير مسلسلها الجديد «سكر»، والغريب أنها تجسد شخصية مديرة ملجأ أيتام شريرة لأول مرة، كما تقوم بالغناء وتقديم الاستعراضات مع الأطفال، ما اضطرها للتدريب على الغناء والاستعراضات لفترة حتى تجيد الأداء.



وتعتبر ماجدة ان العمل سيكون نقلة مهمة في حياتها الفنية، وتمنت أن يلقى قبولا من المشاهدين. والمسلسل مكون من 8 حلقات ويشاركها البطولة: محمد ثروت ومعتز هشام وريهام الشنواني وعدد من الأطفال، وهو مأخوذ عن رواية الكاتبة الأميركية جين ويبستر، سيناريو وحوار الكاتبة هبة حمادة، إخراج تامر مهدي.