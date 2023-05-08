

تنتظر الفنانة منى زكي بفارغ الصبر عرض فيلم «القاهرة مكة» بعد تأجيله أكثر من مرة، والذي يشاركها في بطولته كل من الفنان محمد ممدوح، وخالد الصاوي، محمد فراج، ومحمد علاء، جيهان الشماشرجي وغيرهم، وهو من تأليف محمد رجاء، وإخراج هاني خليفة.



كما تنضم زكي أيضا لأبطال فيلم «السرب»، المتوقع طرحه بدور العرض السينمائية في موسم عيد الأضحى، حيث تدور أحداثه حول قصص حقيقية، ويشاركها البطولة النجم أحمد السقا.



من جانب آخر، تعرضت زكي لإصابة في يدها اليسرى، حيث ظهرت مؤخرا بجبيرة طبية لعلاج إصابات العظام، دون الكشف عن تفاصيل الإصابة وما إذا كانت ستعرقل مشاركتها في استكمال تصوير ٣ أفلام من المقرر عرضها تباعا على مدار الشهور المتبقية من العام الحالي.



وكانت منى زكي تستعد لتصوير المشاهد المتبقية من عدة أفلام، أولها فيلم «الجواهرجي» مع الفنان محمد هنيدي، والذي يجمع بينهما بعد نحو 25 عاما منذ آخر فيلم لهما وهو فيلم «صعيدي في الجامعة الأميركية»، الذي عرض عام 1998.



وكان من المخطط عرض الفيلم ضمن موسم أفلام عيد الأضحى المبارك، ولكن يحتاج لأسبوع تصوير واحد، بعدما تعذر استكماله بسبب انشغال زكي بتصوير مسلسلها الأخير «تحت الوصاية» الذي عرض في النصف الثاني من موسم رمضان.



والفيلم بطولة الفنان محمد هنيدي، منى زكي، أحمد حلاوة، لبلبة، أحمد السعدني، تارا عماد، باسم سمرة، آسر ياسين، عارفة عبدالرسول، وغيرهم من الفنانين وضيوف الشرف، ومن إخراج إسلام خيري، والتأليف عمر طاهر، وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي بين البطل الذي يجسد شخصية جواهرجي وزوجته اللذين يواجهان العديد من المواقف الكوميدية.