



يمكن أن تكون كتلة من الخلايا الجذعية من جلد المريض هي العلاج الأول لسبب رئيسي من أسباب فقدان البصر. ويحدث الضمور البقعي الجاف المرتبط بالعمر (AMD)، عندما تتضرر البقعة - وهي جزء من الشبكية في الجزء الخلفي من العين متورط في الرؤية المركزية الحادة.



ويعتقد الباحثون أن حقن الخلايا الجذعية سيحل محل الخلايا المفقودة بسبب المرض ويمكن أن يعكس فقدان البصر. وتتم دراسة العلاج الآن في تجربة مع 20 مريضا. ويفقد الأشخاص المصابون بهذه الحالة رؤيتهم المركزية، يمكنهم رؤية مخطط الساعة ولكن لا يمكنهم معرفة الوقت، على سبيل المثال، وقد يفقدون القدرة على التعرف على وجوه الأشخاص.



وعادة ما يتم تشخيصه عن طريق فحص العين الروتيني، وغالبا ما تظهر العلامات الأولى عند الأشخاص في الخمسينيات والستينيات من العمر. وهناك نوعان من AMD: جاف ورطب. الجفاف هو الشكل الأكثر شيوعا - نتيجة لتراكم مادة دهنية تسمى drusen في الجزء الخلفي من العين، ما يؤدي إلى فقدان خلايا معالجة الضوء. والنوع الرطب، ناتج عن نمو الأوعية الدموية غير الطبيعية تحت الشبكية التي تتسرب السوائل والدم إليها، ما يؤدي إلى إتلاف الخلايا المعنية بالبصر والتسبب في فقدان البصر.



وفي حين أن هناك علاجا لـ AMD الرطب - في شكل أدوية مضادة لـ VEGF توقف التطور والتسرب من الأوعية الدموية - فإن الخيار الوحيد للأشخاص المتضررين مع تقدم AMD الجاف هو استخدام مساعدات الرؤية بما في ذلك المكبرات. لكن العلماء يعتقدون الآن أن الخلايا الجذعية - الخلايا الرئيسية التي تنتج منها جميع الخلايا الأخرى - المأخوذة من الجلد أو نخاع العظام يمكن أن تكون هي الحل.



ويتضمن العلاج الذي يعرف باسم الحقن داخل الجسم الزجاجي، إزالة الخلايا الجذعية وتنميتها في خلايا الشبكية في المختبر ثم وضعها في محلول قبل حقنها في منطقة خلف الشبكية في الجزء الخلفي من العين. ويستغرق الحقن أقل من نصف ساعة ويتم استخدام قطرات مخدرة، لذلك فإن الإجراء خال من الألم. والنظرية هي أنه بمجرد أن توضع الخلايا الجذعية في مكانها، ستنمو خلايا شبكية جديدة لتحل محل الخلايا التي تتدهور في تلك التي تعاني من AMD الجاف.

المصدر: «ديلي ميل»