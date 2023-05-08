قال وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله إن جامعة الدول العربية اعتمدت خلال الاجتماع الوزاري في دورته غير العادية التي عقدت امس بشأن تطورات الوضع في سورية، قرارا بالإجماع يتضمن استئناف مشاركة سورية وعودتها لمقعدها في اجتماعات جامعة الدول العربية والمنظمات التابعة لها.



جاء ذلك في تصريح لوزير الخارجية ردا على سؤال لـ (كونا) على هامش الدورات غير العادية لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري بشأن ملف الأزمة السورية والتطورات في السودان والقضية الفلسطينية.



وأشار الى ان هذا القرار أكد سيادة سورية ووحدة أراضيها واستقرارها وحرص الدول العربية على مساعدة سورية للخروج من أزمتها وإنهاء معاناة الشعب السوري الشقيق من خلال دور عربي قيادي في جهود حل الأزمة السورية ومعالجة تبعاتها الإنسانية والأمنية والسياسية على سورية وشعبها ومعالجة تأثير هذه الأزمة على دول الجوار والمنطقة.



وأكد الوزير ضرورة التزام الحكومة السورية بتنفيذ التفاهمات والالتزامات التي تضمنها القرار العربي وبشكل خاص ما يتعلق بالملف الإنساني والعودة الآمنة للاجئين والنازحين وتهريب المخدرات وفق الآليات التي نصت عليها قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، معربا عن الترحيب بالبيانات العربية الصادرة عن اجتماع جدة واجتماع عمان بشأن سورية.



وأوضح ان القرار تضمن أيضا الاستمرار في الحوار المباشر مع الحكومة السورية للتوصل لحل شامل للأزمة السورية يعالج جميع تبعاتها وفق منهجية الخطوة مقابل خطوة وبما ينسجم مع قرار مجلس الأمن رقم 2254 على ان تقدم اللجنة تقارير دورية لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري.



وذكر ان الجامعة العربية اعتمدت كذلك خلال الدورة غير العادية التي عقدت أمس لحث تطورات الوضع في السودان قرارا تم التأكيد خلاله على ضرورة الاحترام الكامل لسيادته ووحدة وسلامة أراضيه وعدم التدخل في شؤونه الداخلية، واعتبار الأزمة الحالية شأنا داخليا سودانيا. وأضاف ان القرار طالب بأهمية عدم التدخل في الشأن السوداني تجنبا لتأجيج الصراع، ونص على تشكيل مجموعة اتصال عربية وزارية تتولى التواصل مع الأطراف السودانية والدولية لتسوية الأزمة ووقف إطلاق النار ومعالجة أسباب الأزمة وتوفير الدعم الإنساني والطبي للشعب السوداني، مشيرا إلى ان القرار حث الدول المانحة على تقديم مساعدات عاجلة للشعب السوداني الشقيق.



وأشار في هذا الصدد إلى صدور تعليمات القيادة في الكويت لبدء تسيير جسر جوي بداية من تاريخ 4 الجاري اتساقا مع نهج الكويت المستمر في تقديم الدعم والمساندة للأشقاء ومساندتهم خلال الأزمات.



كما أشار الشيخ سالم العبدالله إلى إصدار الجامعة العربية بيانا بشأن تطورات القضية الفلسطينية والانتهاكات الإسرائيلية، عبرت فيها الدول العربية على تضامنها الكامل مع الشعب الفلسطيني بمناسبة الذكرى الـ 75 للنكبة وإدانة الجرائم الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني. وأوضح ان الدول العربية أكدت ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية على القدس وباقي المدن والمخيمات الفلسطينية، مبينا ان القرار أكد حماية المسجد الأقصى المبارك وإدانة جميع الانتهاكات التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المقدسات ودعوة المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل للإفراج عن الأسرى المعتقلين.