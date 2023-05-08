

القاهرة ـ هالة عمران



نشر مركز المعلومات التابع لرئاسة مجلس الوزراء تقريرا يتضمن عدة إنفوغرافات ضمن سلسلة «أين كنا وكيف أصبحنا؟» تستعرض فترة 8 سنوات من تطوير قدرات القطاعات التصديرية ودعم شعار «صنع في مصر» وفرص العمل وصنع القرار والذي يستعرض الطفرة غير المسبوقة في الصادرات المصرية مدعومة بسياسات وطنية لنهضة تصديرية مستدامة والتي تمكنت من خلالها الدولة المصرية من تحقيق قفزة غير مسبوقة في إجمالي قيمة صادراتها، وذلك بعد أن عكفت على مدار الأعوام الثمانية الماضية على وضع وتنفيذ خطة استراتيجية متكاملة داعمة ومحفزة لقطاع التصدير الذي يكتسب أهمية خاصة في أجندة الأولويات والتوجهات التنموية للسياسات الاقتصادية للدولة، وذلك من خلال تطوير القطاعات الإنتاجية المختلفة، وإزالة العديد من المعوقات والتحديات أمام الصادرات المصرية.



ووفقا للتقرير، فقد تحسن ترتيب مصر في المؤشرات الدولية للتجارة، حيث تقدمت 14 مركزا في مؤشر البنية التحتية والوصول للأسواق، لتأتي في المركز الـ 82 عام 2023 مقارنة بالمركز الـ 96 عام 2013، علما أن المؤشر يقيس جودة البنية التحتية التي تمكن من تدفق التجارة من وإلى الشركاء الدوليين، وهو صادر عن مؤسسة Legatum Institute المسؤولة عن إصدار مؤشر الرخاء العالمي سنويا والذي يقيس مجموعة من المؤشرات المتعلقة بالنمو والفرص الخاصة بتعزيز الازدهار والرخاء.



كما تقدمت مصر 9 مراكز في المؤشر الخاص باتفاقيات التجارة الإقليمية، لتأتي في المركز 65 عام 2021 مقارنة بالمركز 74 عام 2015، علما أن المؤشر يعتمد على أعداد الاتفاقيات التجارية السارية بخصوص السلع والخدمات، ويصدر عن World Economic Forum وهو منظمة دولية للتعاون بين القطاعين العام والخاص، ويشارك القادة السياسيون والتجاريون والثقافيون وغيرهم لتشكيل جداول الأعمال العالمية والإقليمية والصناعية.