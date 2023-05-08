القاهرة ـ خديجة حمودة



وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي بضمان العودة الآمنة للمصريين من السودان، وكذلك توفير ما يلزم من خدمات «إغاثية وطبية وغذائية» في المعابر البرية بين مصر والسودان، وذلك في ضوء الدور الذي تقوم به مصر، حكومة وشعبا، في الوقوف إلى جانب الشعب السوداني الشقيق في الأزمة الراهنة التي يمر بها، بالإضافة إلى الجهود الحثيثة التي تبذلها للدفع في اتجاه التوصل الى حل سلمي للأزمة يعيد الأمن والاستقرار للسودان.



جاء ذلك خلال اجتماع عقده الرئيس عبدالفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء د.مصطفى مدبولي ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي ورئيس المخابرات العامة اللواء عباس كامل ووزير الداخلية اللواء محمود توفيق ووزير النقل الفريق كامل الوزير، في إطار المتابعة المستمرة لعملية إجلاء المواطنين المصريين من السودان الشقيق.



وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، بأن الرئيس السيسي اطلع خلال الاجتماع على مستجدات عملية إجلاء المواطنين المصريين من السودان وتسهيل عودتهم الى أرض الوطن دون عوائق، كما تم عرض الجهود المكثفة التي تقوم بها أجهزة الدولة لتنظيم عملية التوافد إلى مصر من السودان عبر المعابر الحدودية بين البلدين، سواء من المواطنين المصريين أو الأشقاء السودانيين، أو في إطار المساعدة في إجلاء رعايا عدد من مختلف دول العالم.