دعم الصندوق لمحطة الوفرة يؤكد حرصه على المساهمة في تأمين الشبكة الكهربائية

المشروع يضمن استقرار الطاقة الكهربائية في البلاد خلال فصل الصيف وتجنّب أي انقطاعات بسبب تزايد الأحمال الكهربائية