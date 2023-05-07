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مشروع "من الوفرة إلى العالمية" في سطور
الأحد
2023/5/7
المصدر : الأنباء
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- دعم الصندوق لمحطة الوفرة يؤكد حرصه على المساهمة في تأمين الشبكة الكهربائية
- المشروع يطور منظومة الربط الكهربائي الخليجي ويوفر سعة تنظيمية مقدارها 3000 ميغاوات مجهزة بأحدث الأجهزة والمعدات
- المشروع يضمن استقرار الطاقة الكهربائية في البلاد خلال فصل الصيف وتجنّب أي انقطاعات بسبب تزايد الأحمال الكهربائية
- وزير الخارجية أكد أن إجمالي مساهمات الصندوق الكويتي للتنمية في دعم قطاع الكهرباء عالميا بلغ 270 مليون دولار