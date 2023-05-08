

قال تقرير أسواق النقد الاسبوعي الصادر عن بنك الكويت الوطني، انه وبنهاية أسبوع مليء بالفوضى والاضرابات في الأسواق المالية، أنهت أسعار الذهب تداولات الأسبوع عند مستوى أقل هامشيا من أعلى مستوياتها المسجلة على الإطلاق بوصولها إلى 2.072. وساهمت المخاوف بشأن أوضاع البنوك في تعزيز المخاوف من أن يشهد سعر الذهب، والذي يعتبر من أبرز أصول الملاذ الآمن، المزيد من الارتفاعات التي استمرت على مدار ستة أشهر.

وتطرق تقرير «الوطني» إلى قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي برفع سعر الفائدة للمرة العاشرة على التوالي يوم الأربعاء الماضي، بمقدار 25 نقطة أساس ليتراوح النطاق المستهدف بين 5 و5.25%، فيما يعد أعلى المستويات المسجلة منذ أغسطس 2007. وكان القرار متوقعا على نطاق واسع، وركزت الأسواق بدلا من ذلك على التلميحات حول ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي سيتوقف عن رفع سعر الفائدة خلال الفترة القادمة في ظل استمرار المخاوف المتعلقة بالنمو الاقتصادي وأزمة البنوك. وقدم رئيس مجلس الإدارة جيروم باول بعض الايضاحات خلال المؤتمر الصحافي، قائلا: لم يتم اتخاذ قرار بشأن الايقاف المؤقت اليوم، إلا أنه أشار إلى أن تغير نبرة البيان حول ثبات السياسة في المستقبل كان «ذا مغزى».

وقال التقرير انه وبالنظر إلى بيان السياسة المصاحب لقرار الفائدة، فقد اتجه البنك المركز إلى التخلي عن اللغة التي تشير إلى مواصلة «التوقع أن بعض السياسات الإضافية قد تكون مناسبة من أجل الوصول إلى موقف من السياسة النقدية يكون مقيدا بدرجة كافية لإعادة التضخم إلى 2% بمرور الوقت». واستبدل الاحتياطي الفيدرالي هذا البيان بعبارة تذكرنا باللغة المستخدمة عندما أوقف دورة التشديد النقدي في العام 2006. وأضاف مجلس الاحتياطي الفيدرالي أنه «عند تحديد المدى الذي قد يكون من المناسب عنده تثبيت السياسة الإضافية»، سيأخذ المسؤولون في الاعتبار التشديد التراكمي للسياسة النقدية في الاقتصاد، كما اعترض باول على توقعات السوق بخفض أسعار الفائدة هذا العام، قائلا إن مثل هذه الخطوة غير مرجحة. هذا، ولم تبال الأسواق التي واصلت تسعير خفض سعر الفائدة بنسبة 50% في سبتمبر، مع توقع أن يساهم تباطؤ النمو وإمكانية حدوث ركود في اجبار مجلس الاحتياطي الفيدرالي على ذلك.

وعلى الرغم من أن التغيير لا يعني بالضرورة أن البنك المركزي لن يقوم مجددا برفع سعر الفائدة في يونيو، إلا أن باول ترك المجال مفتوحا أمام التساؤل إذا ما كان هناك ما يبرر الزيادات المستقبلية. ووصل سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية الآن تقريبا إلى المستوى الذي توقع معظم مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي في مارس أنه سيكون «مقيدا بدرجة كافية» لإعادة التضخم إلى المستوى المستهدف البالغ 2%. ولايزال التضخم حاليا أكثر من ضعف هذا المستوى المستهدف.

اضطرابات القطاع المصرفي

أعلنت مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية في وقت مبكر من الأسبوع الماضي أن بنك جي بي مورجان تشيس اشترى معظم أصول بنك فيرست ريبابليك بعد انهيار البنك الإقليمي نتيجة للانخفاض الحاد لسعر سهم البنك بعد أن كشف تقرير الأرباح ربع السنوية عن تراجع الودائع بنحو 100 مليار دولار في الربع الأول من العام.

عقد البنك المركزي الأميركي اجتماعه بعد يومين فقط من تعثر بنك فيرست ريبابليك، واستهل باول تعليقاته بالتطرق إلى وضع القطاع المصرفي، قائلا:«الظروف في القطاع تحسنت على نطاق واسع منذ أوائل مارس، والنظام المصرفي الأميركي سليم ومرن»، مؤكدا استمرار مراقبة أوضاع القطاع. وأضاف «نحن ملتزمون بتعلم الدروس الصحيحة من هذه المرحلة». وكان الفيدرالي قد انتقد خلال الأسبوع السابق سوء إدارة بعض أعضاء الإدارة التنفيذية للبنوك وكذلك قصر نظر الجهات الرقابية.

وحتى الآن، أغلقت الجهات الرقابية ثلاثة بنوك أميركية متوسطة الحجم وقامت ببيعها منذ بداية مارس، وهي تحديدا بنك سيليكون فالي وبنك سيجنتشر وبنك فيرست ريبابليك. وتعتبر تلك الإخفاقات من أكبر الاضطرابات التي تضرب الولايات المتحدة منذ الأزمة المالية في العام 2008. ويجادل معظم الاشخاص بأنها ليست مشكلة على مستوى القطاع المصرفي شبيهة بما شهدناه في العام 2008 عندما تعرضت البنوك لاستثمارات سيئة في سوق العقارات السكنية. أما في الوقت الحالي فصدرت أوامر للبنوك بالاحتفاظ بمزيد من رأس المال وتم تشديد اللوائح المتعلقة بالمخاطر.

استمرار مرونة سوق العمل

وعلى الرغم من الاضطرابات المصرفية وتباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي، كان نمو الوظائف أفضل من المتوقع في أبريل وفقا لتقرير وزارة العمل الصادر يوم الجمعة، إذ ارتفع عدد الوظائف غير الزراعية بمقدار 253 ألف وظيفة لهذا الشهر، متجاوزا تقديرات النمو التي حددتها وول ستريت بنحو 180 ألف وظيفة، وذلك وفقا لمكتب إحصاءات العمل، إلا أنه تم تعديل بيانات الشهرين الماضيين وخفضهما بحدة. ووصل معدل البطالة إلى 3.4% مقابل التقديرات التي أشارت إلى 3.6%، مسجلا أدنى مستوياته منذ العام 1969. وفي ذات الوقت، ارتفع متوسط الدخل في الساعة، الذي يعتبر من أبرز مؤشرات التضخم، إلى 0.5% على أساس شهري وبنسبة 4.4% على أساس سنوي، أي أعلى من 0.3% على أساس شهري ومقارنة بنسبة 4.2% المتوقعة على أساس سنوي.

من جهة أخرى، نما معدل وظائف الخدمات المهنية والتجارية بنحو 43 ألف وظيفة. وتبع ذلك قطاع الرعاية الصحية بإضافة 40 ألف وظيفة، ثم الترفيه والضيافة بإضافة 31 ألف وظيفة، والمساعدة الاجتماعية 25 ألف وظيفة. والمثير للدهشة أنه على الرغم من مشاكل القطاع المصرفي، فقد زادت وظائف قطاع التمويل بمقدار 23 ألف وظيفة، في حين ارتفعت التعيينات الحكومية بمقدار 23 ألف وظيفة.

القطاع الصناعي في حالة انكماش

في ظل تحسن الطلبيات الجديدة هامشيا وانتعاش التوظيف، ارتفع مؤشر قطاع التصنيع الأميركي من أدنى مستوياته المسجلة في ثلاثة أعوام في أبريل. وقال معهد إدارة التوريدات إن مؤشر مديري المشتريات التصنيعي ارتفع إلى 47.1 الشهر الماضي مقابل 46.3 في مارس، والتي تعتبر أدنى المستويات المسجلة منذ مايو 2020. وظل قطاع التصنيع في منطقة الانكماش خلال الستة أشهر الماضية. وكشفت تفاصيل التقرير عن ارتفاع مؤشر التوظيف إلى 50.2 مقابل 46، في حين تحسن مؤشر الطلبيات الجديدة هامشيا إلى 45.7 مقابل 44.3. وتجدر الإشارة إلى أن مؤشر الأسعار المدفوعة، وهو مكون تضخم المدخلات، قفز من 49.2 إلى 53.2.

في المقابل، تشير قراءة مؤشر قطاع الخدمات، والذي يمثل جزءا أكبر بكثير من الاقتصاد الأميركي، إلى التوسع، إذ ارتفع مؤشر قطاع الخدمات إلى 51.9 الشهر الماضي مقابل 51.2 في مارس. إلا أنه في إشارة دالة على ضعف الطلب على الخدمات، انخفض مؤشر النشاط التجاري بمقدار 3.4 نقطة إلى 52، ولا يزال يشير إلى النمو ولكن بوتيرة أبطأ منذ العام 2020. هذا بالإضافة إلى ما كشف عنه أحدث تقرير من تراجع قطاع التصنيع الشهر الماضي، بذلك تسلط بيانات قطاع الخدمات الضوء على الاقتصاد الذي يحاول الحفاظ على الزخم وسط ارتفاع أسعار الفائدة وتزايد معدلات التضخم.

المركزي الأوروبي يرفع الفائدة 25 نقطة أساس

قام البنك المركزي الأوروبي برفع سعر الفائدة الرئيسي على الودائع يوم الخميس للمرة السابعة على التوالي متجها لزيادتها بمقدار 25 نقطة أساس في ظل استمرار جهوده لمكافحة ارتفاع أسعار المستهلك. وصرح البنك أيضا بأنه من المرجح أن يوقف العمل على إعادة الاستثمار ببرنامج شراء الأصول الطارئ في يوليو المقبل. وفي أعقاب صدور هذا القرار، أقر البنك المركزي الأوروبي بأنه «تم نقل الزيادات السابقة في أسعار الفائدة بقوة إلى التمويل والظروف النقدية في منطقة اليورو»، إلا أنه أشار أيضا إلى أن «التأخر وقوة الانتقال إلى الاقتصاد الحقيقي لايزال غير مؤكد». أما بالنسبة للتوجهات المستقبلية، ألمحت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد إلى مواصلة رفع سعر الفائدة في المستقبل. وقالت للصحفيين «لدينا المزيد من الأرضية التي يجب تغطيتها ولن نتوقف مؤقتا»، مضيفة أن أسعار الفائدة لم تكن بعد «مقيدة بما فيه الكفاية». وتتوقع الأسواق على نطاق واسع أن يقوم البنك المركزي برفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أخرى في اجتماعه المقبل في يونيو، ليرتفع بذلك معدل الفائدة على تسهيلات الودائع إلى 3.5%.

وجاء القرار بعد أن كشفت بيانات التضخم عن ارتفاع المعدل الكلي إلى 7% على أساس سنوي في شهر أبريل، بينما انخفض معدل التضخم الأساسي هامشيا إلى 5.6% على أساس سنوي على الرغم من استمرار ارتفاع الأسعار بوتيرة ثابتة منذ يوليو 2022. ومما زاد من تلك المخاوف، ما قام صندوق النقد الدولي بنشره الأسبوع الماضي، إذ اشارت تقديراته إلى أن التضخم لن يصل إلى المستوى المستهدف من قبل البنك المركزي الأوروبي حتى العام 2025. كما أظهرت البيانات الأخيرة أن الاقتصاد نما بوتيرة أقل من المتوقع في الربع الأول من العام الحالي، في ظل النمو الضعيف الذي سجله الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 0.1% على أساس ربع سنوي. أما على الجانب المشرق، أظهرت بيانات البطالة تحسنا طفيفا في مارس مقابل 6.5% المسجلة في وقت سابق.

تراجع معدل التضخم في سويسرا أكثر مما كان متوقعاً

ارتفعت أسعار المستهلك في سويسرا بنسبة 2.9% مقارنة بمستويات العام الماضي فيما يعد أقل كثيرا عن التوقعات التي أشارت إلى تراجعها إلى 3.2%. وتباطأت وتيرة التضخم الأساسي، الذي يستبعد العناصر المتقلبة مثل الطاقة والمواد الغذائية، إلى 2.2% بعد تسارع وتيرة نموه منذ أكتوبر. ويمثل هذا التباطؤ أعلى معدل تراجع يتم تسجيله في نحو ثلاثة أعوام، ليصل بذلك معدل التضخم السويسري إلى أدنى المستويات على مستوى القارة الأوربية.

إلا أنه على الرغم من ذلك، يتوقع البنك الوطني السويسري أن يظل معدل التضخم الكلي عند مستوى 2% أو أعلى حتى العام 2025. وقام البنك المركزي برفع سعر الفائدة مرة أخرى بمقدار 50 نقطة أساس قبل بضعة أسابيع فقط على الرغم من تزايد مخاوف السوق في أعقاب استحواذ بنك يو بي اس على بنك كريدي سويس بدعم من الحكومة. وتتوقع الأسواق على نطاق واسع رفع سعر الفائدة مرة أخرى بمقدار 25 نقطة أساس في يونيو ليصل بذلك سعر الفائدة للبنك المركزي السويسري إلى 1.75%.