

أعلن بنك برقان عن أسماء الفائزين الـ 20 في السحب الشهري لحساب كنز، والذين سيحصل كل منهم على جائزة نقدية بقيمة 2000 دينار، ويدخل هذا السحب كل عملاء حساب كنز الذين يحافظون على رصيد أدنى قدره 200 دينار لمدة أسبوع على الأقل قبل تاريخ السحب، وتزداد فرصهم في الفوز كلما ازدادت إيداعاتهم في الحساب.



وفيما يلي أسماء الفائزين: عبدالعزيز سعيد العجمي، عبدالمحسن حميد الطالب، أروى علي الغانم، أوراد عزيز عبدالرضا، فهد وليد المراقي، غازي نعمة إسماعيل، حليمة جاسم أبل، القاصر حسن كامل العوضي، قطب الدين فخرالدين بانكودا، لطفي لوزي جودة، محمد مبخوت العجمي، محمد أشرف الهي، مطيران حسن علي، نعيمة سالم المليفي، علا عبدالرحيم حافظ، رواد نوفل مقلد، رتاج صقر الهوشة، سوبا ريدى كولافالا، سكينه حسين دشتي، تسنيم عباس سورتي.



ويقدم بنك برقان بالإضافة إلى السحب الشهري، سحب نصف سنوية بقيمة 500 ألف دينار، وجائزة سنوية كبرى بقيمة 1.5 مليون دينار.



وحساب كنز متاح لأي فرد ويمكن فتحه بالدينار الكويتي أو بالعملات الرئيسية (الدولار الأميركي واليورو والناتج المحلي الإجمالي) بإيداع 200 دينار كحد أدنى.