

تلتزم Ooredoo business، الشريك الموثوق لحلول الأعمال والتكنولوجيا، بحماية بيانات عملائها الشخصية من خلال اعتمادها حلولا تكنولوجية متطورة عبر خدمات مركز عمليات الأمن الخاص بها SOC.



ويعمل مركز عمليات الأمن (SOC) على مدار الساعة لمراقبة التهديدات السيبرانية، واكتشافها، والتحقيق فيها والاستجابة لها من أجل حماية العديد من البيانات القيمة كحقوق الملكية الفكرية، بيانات العملاء والبيانات الشخصية.



الاستعداد والوقاية والرقابة الاستباقية من أهم مزايا مركز عمليات الأمن، حيث تحمي محفظة مراقبة الأمان المتقدمة والفعالة في هذه الخدمة بيانات ومعلومات عملائنا الشخصية من أحدث التهديدات الإلكترونية باستخدام مجموعة من تحليلات البيانات وأدوات الأمان المتقدمة، والتي تدار بقيادة نخبة من الخبراء المختصين في مجال أمن المعلومات. يتم تصميم هذه الخدمات وتشكيلها لتلبية احتياجات الشركات وذلك لحماية بياناتها ومساعدتها على تطوير مواردها وخدماتها الأمنية.



وتعليقا على دور Ooredoo business في نجاح عملائها، قال مدير إدارة التخطيط في قطاع الشركات في Ooredoo سليمان الحمود: لطالما كان العملاء بالنسبة لنا الأولوية في كل الخدمات والحلول التي نقدمها في مجال الأعمال، ونحن نسعى دائما لتوفير أفضل الحلول في مختلف المجالات والتي صممت لتناسب احتياجات أصحاب الشركات وإطلاق إمكاناتهم وضمان نجاحهم. مركز عمليات الأمن يضمن حماية ومراقبة بيانات عملاء الشركات على مدار الساعة لمنع جميع التهديدات التي تواجههم.



وينعكس التزام Ooredoo business بتحقيق التميز ورضا العملاء من خلال خدمات «SOC» التي توفر الحماية الكاملة وراحة البال لعملائها، ومن خلال هذه الخدمات يمكن للشركات أن تثق تماما بأن بياناتها القيمة في أيد أمينة.