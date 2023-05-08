

قامت قوة الإطفاء العام صباح أمس بتجربة عملية على الجت سكي «فلاي بورد» و«الجت بورد» للحرائق المحدودة بالأماكن الضيقة مثل المراسي وغيرها وكذلك طوق النجاة الالكتروني. وتأتي هذه التجربة ضمن سعي قوة الإطفاء العام في دولة الكويت لتطوير معداتها وآلياتها وكوادرها البشرية واهتمامها الدائم في البحث عن كل ما شأنه ان يدعم رجال الإطفاء لتمكينهم من أداء مهام عملهم في عملية مكافحة الحرائق من خلال التكنولوجيا الحديثة وآخر ما توصلت اليه المعدات والآليات والتدريب عليها. هذا وتم التمرين العملي على المعدات من خلال مكافحتها حريق زورق، حيث حققت نتائج ايجابية في سرعة إخماد الحريق.



حضر التجربة العملية رئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد المكراد ونائب الرئيس لقطاع المكافحة اللواء جمال بدر ناصر ونائب الرئيس لقطاع الشؤون الهندسية وتكنولوجيا المعلومات اللواء موسى حسين أكبر ومدير إدارة العلاقات العامة والاعلام العميد محمد بدر ابراهيم ومدير ادارة الاطفاء والانقاذ البحري العميد بدر فالح سيف.