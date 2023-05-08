قالت السلطات إن حريقا في منجم ذهب صغير بجنوب بيرو أودى بحياة 27 شخصا، وهو أكبر عدد وفيات ناجم عن حادث تعدين منفرد بالدولة الواقعة في أميركا الجنوبية منذ أكثر من عقدين.



وقالت الحكومة المحلية في بيان إن قصورا في إحدى الدوائر الكهربية تسبب في اشتعال الحريق في الساعات الأولى من صباح أمس السبت في إقليم أريكيبا الواقع جنوب بيرو، وأظهرت صور في وسائل الإعلام المحلية وعلى وسائل التواصل الاجتماعي أعمدة دخان سوداء تتصاعد من الموقع.



وتدير المنجم شركة يانيكيوا صغيرة الحجم. ولم ترد الشركة على طلب للتعليق. وقال المدعي المحلي جيوفاني ماتوس للتلفزيون المحلي اليوم الأحد «توجد 27 وفاة، أكد ذلك مركز شرطة يانيكيوا».