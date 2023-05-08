رأى الباحث الأميركي بن غورتزل، في مقابلة مع وكالة «فرانس برس» أجريت على هامش «قمة الويب» في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، أن الذكاء الاصطناعي قد يكون بديلا عن «80% من الوظائف» في السنوات المقبلة، لكنه اعتبر أنه «أمر جيد».



وأثار الباحث المولود في البرازيل ضجة هذا الأسبوع خلال «قمة الويب» (ويب ساميت) بعرضه الممرضة الآلية غرايس المصممة للاعتناء بكبار السن في دور رعايتهم.



ويعود الفضل إلى غورتزل فيما يعرف بـ«الذكاء الاصطناعي العام» (AIG)، وهي تكنولوجيا رئيسية تتمتع بقدرات معرفية بشرية، وهي قابلة للتطوير «في غضون بضع سنوات»، وهو أيضا وراء منصة «سنغولاريتي نت» المخصصة للتطوير اللامركزي والمفتوح للذكاء الاصطناعي.



ولدى سؤاله حول ما اذا كان يجدر اعتبار حلول الذكاء الاصطناعي مكان بعض الوظائف خطرا، قال «أعتقد أن الزمن سيتجاوز 80% من الوظائف التي يتولاها البشر في ظل النظم الجديدة من نوع «تشات جي بي تي» المتوقع طرحها، لكنني لا أرى خطرا في ذلك، بل حسنة. إنه أمر جيد. سيجد الناس أشياء أفضل يقومون بها. من الممكن أتمتة كل المهام الإدارية تقريبا».



واعتبر ان المشكلة في المرحلة الانتقالية، ستتمثل عندما يبدأ الذكاء الاصطناعي في جعل الزمن يتجاوز الوظائف تباعا (..) لا أعرف كيف سنحل المشاكل الاجتماعية الناتجة من ذلك.