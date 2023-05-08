تخضع مئات الأسماك في بحر المانش لعملية تعقب بواسطة أجهزة بث ترسل إشارة كل ثلاث دقائق، ويتيح هذا الرصد تحديدا أدق لموائلها وإدارة أفضل للموارد السمكية وفهم تأثير مزارع الرياح البحرية على هذه الثروة.



فمنذ صيف عام 2022، جهز نحو ألف من الأسماك والقشريات، بواسطة عمليات جراحية أجريت لها تحت التخدير العام، بأجهزة إرسال صغيرة مستطيلة يصدر كل منها إشارة تميزه ولا تشبه غيرها. وفي المقابل، وضع 190 جهاز استقبال يتلقى إشاراتها على طول السواحل الفرنسية والإنكليزية والبلجيكية في إطار مشروع علمي سمي «فيش إنتل».



وعندما تسبح سمكة وضعت عليها علامة على بعد مئات الأمتار من جهاز الاستقبال، يسجل وقت مرورها وتاريخه بواسطة كاشف الموجات الصوتية في الماء.



وشرح الباحث المتخصص في البيئة البحرية في معهد الأبحاث الفرنسي لاستغلال البحر في بريست ماتيو واليز أن «الفكرة تتمثل في تحديد الموائل الأساسية في دورة حياة الأسماك: أين توجد؟ ما المناطق التي تتردد عليها؟».



هذا المشروع الذي تشارك فيه نحو 12 جهة، من معاهد بحوث وجمعيات مهنية ومنظمات غير حكومية على جانبي المانش (أو «القناة الإنجليزية»)، من بينها جامعة بليموث الإنجليزية، يفترض أن يتيح التوصل إلى تكوين فكرة أفضل عن سلوك الأنواع العالية القيمة كالقاروص والبولاك والتونة ذات الزعانف الزرقاء والدنيس البحري الرمادي والكركند، سعيا إلى تحسين إدارة مخزونها.