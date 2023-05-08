توفي عن 84 عاما الجنرال البوليفي غاري برادو سالمون، على ما أعلن نجل هذا الضابط الذي تمكن عام 1967 من توقيف القائد الثوري الأرجنتيني الكوبي إرنستو «تشي» غيفارا واعتبر مذاك «بطلا قوميا» في بلده.



وتدهور الوضع الصحي للضابط السابق منذ منتصف أبريل الماضي وأدخل المستشفى، وفارق الحياة في سانتا كروث بجنوب بوليفيا «محاطا بزوجته وأبنائه»، بحسبما أوضح نجله غاري برادو أراووث على صفحته عبر شبكة فيسبوك، وأضاف أن والده «ترك إرثا من الحب والاستقامة والشجاعة»، واصفا إياه بأنه «كان شخصا استثنائيا».



وكان الجنرال برادو سالمون قائدا للدورية التي أوقفت تشي غيفارا في 8 أكتوبر 1967 في قرية لا هيغيرا في جنوب غرب بوليفيا، قبل أن يعدمه الجيش البوليفي في اليوم التالي.



وفي العام نفسه، منح الكونغرس البوليفي الضابط رتبة بطل قومي، لدفاعه عن بلده ضد ما كانت الحكومة العسكرية آنذاك تصفه بـ «الغزو الأجنبي الغاشم».