

أعلن بنك وربة عن نتائجه المالية، لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2023، حيث أظهرت النتائج تحقيق البنك أرباحا صافية بلغت 4.293 ملايين دينار، ما يعادل 2.08 فلس ربحية للسهم الواحد.



وقال البنك في بيان صحافي ان الموجودات الإجمالية، كما في نهاية مارس نمت بواقع 9.3% لتبلغ 4.592 مليارات دينار، وذلك مقارنة بـ 4.201 مليارات دينار في نهاية عام 2022، فيما بلغ إجمالي محفظة التمويل 3.302 ملايين دينار، وذلك مقارنة بـ 3.13 ملايين دينار، كما في 31 ديسمبر من العام 2022، وبلغ إجمالي حسابات المودعين 2.78 مليار دينار بنهاية الربع الأول من العام الحالي 2023، وذلك مقارنة بـ 2.67 مليار دينار كما في نهاية ديسمبر 2022، وبلغ إجمالي الإيرادات التشغيلية للربع الأول 55.7 ملايين دينار بنسبة نمو بلغت 70%، وذلك مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.



كما بلغ رصيد الاستثمار في الصكوك للربع الأول من 2023 مبلغ 315.6 مليون دينار، بارتفاع قدره 30.7 ملايين دينار، وبنسبة 11% عن نهاية العام السابق 2022، وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 299.2 مليون دينار في نهاية مارس 2023، وبلغ معدل كفاية رأس المال 16.1% متخطيا الحد الأدنى المطلوب من الجهات الرقابية، وهي نسبة تؤكد متانة المركز المالي لـ «وربة».



وفي سياق تعليقه على النتائج المالية الفصلية للبنك، قال رئيس مجلس الإدارة في بنك وربة حمد مساعد الساير: سجلنا خلال الربع الأول من العام 2023 أرباحا فصلية قوية وواصلنا البناء على الزخم التشغيلي الذي سجلناه خلال العام الماضي، لنواصل تحقيق ربع آخر من الأرباح القوية مدفوعا بمواصلة النمو عبر كل قطاعات أعمالنا. وأضاف الساير أن أداء بنك وربة يرتكز على إدارة قوية للمخاطر وجودة ائتمانية ممتازة، حيث تحسنت نسبة التمويلات المتعثرة لتبلغ 0.9% مقارنة بـ 1.1% كما في نهاية عام 2022، وزيادة نسبة التغطية لها لتصبح 317% مقارنة بـ 275% في نهاية عام 2022. بالإضافة إلى ذلك، انخفضت مخصصات التمويل لتصل إلى 0.2% في مارس 2023 مقارنة بـ 0.8% بنهاية الربع الأول للعام 2022.



كما تدعم استثمارات البنك في المواهب والتكنولوجيا تحقيق نمو أقوى للإيرادات وتحسين كفاءة عمليات «وربة» وتعظيم العوائد لمساهميه. وأكد الساير أن البنك شهد نموا جيدا في الودائع ومحفظة التمويل، مشددا على أن البنك سجل أداء قويا في الركائز الاستراتيجية التي شملت الخدمات المصرفية بالإضافة إلى إدارة الثروات.



وأشار إلى أن التحسن المستمر في البيئة التشغيلية سينعكس على تحسن ونمو معدل تمويل الشركات، فيما ارتفعت إيرادات الرسوم والعمولات لدى البنك مستفيدة من العلاقات القوية التي رسخها البنك مع عملائه على مدار سنوات عديدة. وأضاف الساير أن البنك يواصل إحراز مزيد من التقدم في خططه وأجندته الاستراتيجية نحو التحول الرقمي وفي مشاريعه التكنولوجية والتي كان آخرها إطلاق عالم وربة الرقمي ضمن تقنية الواقع المعزز التي لاقت صدى ورواجا من قبل المشاركين، إضافة إلى ما يقدمه بنك وربة من باقة متكاملة من المنتجات والخدمات المتطورة لتلبية متطلبات شريحة الشباب.



وأكد أن «وربة» يدخل الربع الثاني من العام الحالي 2023، بزخم أقوى بفضل ما يمتلكه من مركز مالي قوي يمكنه من تحقيق قيمة مضافة وطويلة الأجل لعملائه ومساهميه وموظفيه. وشدد الساير على أن «وربة» سيواصل في عام 2023 الاستثمار بقوة في موظفيه والعمل على إطلاق إمكاناتهم لأبعاد إضافية، والتركيز على نهجه القائم على تقديم أفضل المنتجات والخدمات التي يحتاجها عملاؤه وسط هذا العالم المتغير مع تسريع التزاماته الرامية إلى تحقيق نمو استراتيجي لمستقبل مستدام.



وأشار إلى أن بنك وربة يضع في أولوياته استقطاب وتوظيف القدرات المتميزة من العناصر الوطنية، وتوفير كل عناصر النجاح أمامها، وإفساح المجال لتطوير قدراتها ومهاراتها، حيث يقدم «وربة» النموذج الأمثل في هذا المجال، ويؤكد حرصه على دعم وتعزيز العمالة الوطنية، ودوره البارز في دعم المسيرة التنموية بالبلاد، التي تأتي ضمن عملية تطوير وتنمية القدرات البشرية في صدر أولوياتها وعوامل نجاحها، مشيرا إلى أن توظيف وتطوير الشباب الكويتي استراتيجية مستمرة في «وربة» تعززها فرص النمو والحصة السوقية الكبيرة التي يتمتع بها، والتي تستلزم توفير كوادر وظيفية وطنية وتهيئة أجيال متوالية قادرة على مواصلة تحقيق أسس النجاح المصرفي.



وأعرب الساير عن قناعته بأن المرحلة الحالية في مسيرة العمل المصرفي، هي الأهم والأكثر حساسية منذ نشأة البنوك، نظرا لحجم التحديات الكبير المرتبط بها، وأهمها ان فرصة الخدمات المصرفية بمفهومها التقليدي في الهيكلة والتقديم تتضاءل، مشيرا إلى أن استراتيجية «وربة» في تبني الأداء الرقمي والتكنولوجيا الحديثة، تقوم على متابعة أحدث ما يتوصل إليه العالم في هذا المجال، واستقراء آخر وأهم تطلعات العملاء، ومن ثم ابتكار الخدمات والمنتجات الملائمة لاحتياجاتهم، وبهذا يساهم التطور التقني في تحسين المنتجات، وجودة الخدمة وإضافة أبعاد ابتكارية جديدة، وتخفيض النفقات.



نتائج مالية قوية



من جانبه، قال الرئيس التنفيذي في بنك وربة شاهين حمد الغانم إن بنك وربة حقق نتائج مالية قوية في الربع الأول من العام الحالي 2023، وذلك بفضل مرونة نموذج أعماله المتنوع، وإدارته الحصيفة لكل من المخاطر ورأس المال، بالإضافة إلى الاستثمارات الاستراتيجية في التكنولوجيا وفي تهيئة واستقطاب أفضل المواهب والكفاءات، مؤكدا أن الجهود تتركز في المحافظة على نمو معدل الأرباح، والعائد على الائتمان، والمؤشرات المالية الأخرى، وتطبيق أفضل الممارسات المصرفية، والالتزام التام بالضوابط والتعليمات الرقابية والشرعية، ومحددات التشغيل الأمثل، مع الاستمرار في تحسين معيار الكفاءة التشغيلية، والاستفادة من التطورات الحديثة، وأبرزها التقنيات المالية الرقمية الجديدة، والخطط الإدارية والتنظيمية الموثوقة، خاصة المعنية بتعزيز كفاءة الموظفين، والابتكار والجودة التشغيلية والعناية بالعملاء، وتحقيق مصلحة المساهمين والمودعين، وتنمية عوائد استثماراتهم بما يعزز ثقتهم في «وربة».



وقال الغانم انه بفضل التنفيذ المنضبط لاستراتيجيتنا، نخطو بثبات نحو تنفيذ جدول أعمالنا الرقمي وإطلاق المزيد من المنتجات والخدمات التي تعزز مكانتنا القوية في القطاع المصرفي الكويتي.



وتابع قائلا: إن استراتيجية البنك أدت إلى التحسين المستمر في نمو أرقام الميزانية، وتقوية جودة الأصول، وتعزيز مركز رأس المال، موضحا أن بنك وربة يواصل الاستثمار بشكل مكثف في عروضه المصرفية المبتكرة وتطوير موظفيه لضمان نمو مستدام ومربح.



وذكر الغانم أنه ومن خلال التركيز على المنتجات التي تتمحور حول العملاء والشراكات والمبادرات الإستراتيجية، فإننا نعزز أعمالنا الأساسية، ونضمن وقوفنا على أسس صلبة للاستفادة من الفرص المتاحة وتنميتها في المستقبل المنظور. وأعرب الغانم عن فخره واعتزازه بانضمام بنك وربة لقائمة أكبر 50 بنكا في الشرق الأوسط من حيث القيمة السوقية لعام 2023 من مجلة فوربس هو بحق شهادة قوية تؤكد مكانة البنك الكبيرة في القطاع المصرفي الكويتي.



وأوضح الغانم أنك بنك وربة قام خلال الربع الأول من العام 2023، بتنفيذ العديد من المبادرات لتبسيط وتعزيز خدماته ورفع مستويات رضا العملاء. وأشار الغانم إلى أن المسؤولية الاجتماعية متجذرة بعمق في الروح التشغيلية لبنك وربة، حيث يتعاون البنك دوما مع المؤسسات غير الربحية والهيئات الحكومية والمجموعات المهتمة بخدمة المجتمع لإحداث تأثير إيجابي في كل المناطق التي يعمل بها، حيث قدم البنك دعمه ورعايته للعديد من الفعاليات الرياضية والترفيهية خلال الربع الأول من العام الحالي 2023. وأفاد الغانم بأن بنك وربة يواصل دعمه لحملة التوعية المصرفية الشاملة «لنكن على دراية» بمبادرة من بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت، ويستخدم كل قنواته للترويج للتوعية المالية لتسليط الضوء على حقوق وواجبات العملاء وكيفية حماية أنفسهم فيما يتعلق بالتعامل مع المنتجات والخدمات المصرفية.