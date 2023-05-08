

أظـهـرت بيانات «المركزي» أن الايداع واصل النمو رغم رفع معدلات الفائدة على الودائع بعملات اجنبية بنسبة اكبر من رفع الودائع بالدينار، وهو ما يعكس احتفاظ الدينار بجاذبيته وقوته كوعاء للمدخرات.



وارتفعت الودائع في البنوك الكويتية بنهاية الربع الأول من العام الحالي بنسبة 1.39% وبقيمة 656 مليون دينار لتبلغ مستوى 47.566 مليار دينار وذلك مقارنة مع مستوياتها المسجلة بنهاية الربع الرابع من 2022 والبالغة 46.910 مليار دينار، كما ارتفعت بنسبة 0.5% شهريا مقارنة بـ47.324 مليار دينار خلال فبراير الماضي، كما زاد على أساس سنوي بنسبة 3.41% مقارنة بمستويات مارس من العام الماضي والبالغة 45.996 مليار دينار. وجاء الارتفاع في الودائع مدفوعا بزيادة الودائع الحكومية التي ارتفعت خلال الربع الاول من العام الحالي بنسبة 3.02% وبقيمة 101 مليون دينار ليبلغ رصيد الودائع الحكومية 3.441 مليارات دينار بنهاية مارس الماضي مقارنة برصيد بلغ 3.340 مليارات دينار بنهاية الربع الرابع من عام 2022، كما ارتفعت على المستوى الشهري بنسبة 4.3% مقارنة بـ3.299 مليارات دينار بنهاية فبراير الماضي، كما زادت على أساس سنوي بنسبة 6.2% مقارنة بمستويات مارس من العام الماضي والبالغة 3.240 مليارات دينار.