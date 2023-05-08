

يسعى الاتحاد إلى تجاوز خسارته الماضية أمام التعاون عندما يستضيف أبها اليوم الاثنين على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة ضمن منافسات المرحلة السادسة والعشرين من الدوري السعودي لكرة القدم.



وينحاز التاريخ للاتحاد في المواجهات المباشرة بين الفريقين، حيث التقيا 11 مرة سابقة، فاز الاتحاد في 8 مباريات وسجل 23 هدفا، بينما فاز أبها في 3 مباريات وسجل 9 أهداف.



ويتربع الاتحاد على الصدارة برصيد 59 نقطة، جمعها من 25 مباراة، فاز في 18 وتعادل في 5 وخسر مباراتين، في حين حافظ أبها على مركزه العاشر برصيد 30 نقطة، جمعها من 25 مباراة، فاز في 9 وتعادل في 3 وخسر 13 مباراة.



وتوقفت انتصارات الاتحاد في محطة التعاون وخسر 3 نقاط للمرة الثانية في دوري هذا الموسم بعد خسارة أولى أمام الهلال، ويسعى إلى استعادة نغمة الانتصارات سريعا والمحافظة على الفارق النقطي أو توسيعه في حالة تعثر النصر ليقطع خطوة مهمة نحو التتويج باللقب، بينما أي تعثر قد يضعه تحت الضغط في قادم المباريات.



بدوره، يتطلع النصر لعبور ضيفه الخليج وملاحقة الصدارة، عندما يستقبله على ملعب الأول «مرسول بارك» بالرياض.



ويتفوق النصر على منافسه تاريخيا، إذ التقيا في الدوري 11 مرة، فاز النصر في 6 مباريات وفاز الخليج في واحدة، وحضر التعادل في 4 مباريات، وسجل هجوم النصر 17 هدفا، فيما سجل هجوم الخليج 8 أهداف.



وينفرد النصر بالمركز الثاني برصيد 56 نقطة وبفارق 3 نقاط عن المتصدر، جمعها من 25 مباراة، فاز في 17 وتعادل في 5 وخسر 3 مباريات، فيما تقدم الخليج للمركز الرابع عشر، برصيد 23 نقطة، جمعها من 25 مباراة، فاز في 7 وتعادل في اثنتين، وخسر 16 مباراة.



وبعد تعثر النصر أمام الفيحاء بالتعادل ثم الخسارة أمام الهلال في الدوري والوحدة في كأس الملك، نجح في استعادة توازنه عندما تغلب على الرائد برباعية، ويطمح في تجاوز ضيفه الصعب، للمحافظة على حظوظه في التتويج باللقب.



وفي لقاء ثالث، يضع العدالة وضيفه الوحدة، النقاط الثلاث هدفا لهما عندما يلتقيان، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالاحساء.



وتحمل المباراة أهمية قصوى للفريقين المهددين بالهبوط، لذلك تعتبر المواجهة بست نقاط، كون الفائز سيظفر بثلاث نقاط، ويفقد منافسه المباشر ثلاث نقاط.



وفي بقية المباريات، يلتقي الثلاثاء التعاون مع الرائد والفيحاء مع الفتح.