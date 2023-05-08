القاهرة ـ سامي عبدالفتاح



قررت رابطة الأندية المصرية تأجيل مباراة الأهلي مع حرس الحدود التي كان مقررا لها غدا الثلاثاء بسبب سفر الأهلي في اليوم نفسه الى تونس، استعدادا لمقابلة الترجي في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، كما أجلت مباراة الأهلي مع بيراميدز السبت المقبل لنفس السبب.



فيما انتقد مسؤولو نادي بيراميدز رابطة الأندية بعد رفضها تأجيل مباراة الإسماعيلي غدا باستاد الدفاع الجوي بالقاهرة في الدوري المصري.



وأرسل نادي بيراميدز خطابا رسميا لرابطة الأندية للمطالبة بتأجيل لقاء الإسماعيلي بسبب ظروف الطيران والعودة من الإمارات بعد خوض لقاء السوبر المصري.



الى ذلك، أكد أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبي بالنادي الأهلي، أن محمود متولي مدافع الفريق لن يعود للتدريبات الجماعية إلا بعد تنفيذ البروتوكول العلاجي للإغماء، بعد سقوطه في مباراة السوبر المصري.