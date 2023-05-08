منى سالم: المشاركة بهذه المسابقات للارتقاء بمكانة الكويت وتعزيز استخدام التكنولوجيا





تشارك الجمعية الكويتية لتقنية المعلومات بوفد من طلبة مدارس وزارة التربية في البطولة العربية الـ 14 للروبوت المتواصلة في العاصمة القطرية الدوحة حتى يوم الأربعاء المقبل.



ويضم الوفد المشارك في البطولة، التي انطلقت أمس السبت، 10 طلبة موزعين على خمسة فرق تتنافس في مسابقات فئتي «تتبع الخط» و«ذراع الروبوت».



وقالت «تقنية المعلومات» في بيان صحافي إن المشاركة في البطولة تأتي بالتعاون مع وزارة التربية ممثلة في التوجيه الفني العام للحاسوب.



وأضافت أن البطولة تعد فرصة لتدريب الطلبة على المنافسة في المسابقات الإقليمية والدولية والمساهمة في تحقيق الأهداف التنموية.



ونقل البيان عن الموجه الفني للحاسوب في وزارة التربية منى سالم تأكيدها أهمية المشاركة في مثل هذه الفعاليات للمساهمة بالارتقاء بمكانة الكويت، علاوة على إبراز دور الجمعية في تعزيز استخدام التكنولوجيا.



وتم إشهار «تقنية المعلومات» عام 1982 لخدمة المتخصصين في مجال تكنولوجيا المعلومات ومتابعة مطالبهم الوظيفية والمهنية في ضوء المستجدات ذات الصلة.



وتعد البطولة العربية للروبوت تجمعا مهما للاحتفاء بإنجازات عدد من الطلبة العرب الذين اجتهدوا لتحقيق إنجازات قيمة في مجال الروبوت والذكاء الاصطناعي.



كما تعد تظاهرة علمية تكنولوجية إبداعية في مجال تصميم وبناء وبرمجة الروبوتات التعليمية تشارك فيها فرق طلابية متنوعة من فئات عمرية مختلفة من أبناء الوطن العربي.