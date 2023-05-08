أصدرت محكمة عراقية حكما بالإعدام بحق شرطي سابق لإدانته باغتيال الخبير الأمني هشام الهاشمي في يوليو 2020 قرب منزله في بغداد، وفق ما أفاد بيان رسمي، في قضية أثارت تنديدا محليا وخارجيا.



وذكر بيان صادر عن مجلس القضاء الأعلى العراقي أن «محكمة جنايات الرصافة أصدرت حكمها بالإعدام بحق المجرم أحمد حمداوي عويد عن جريمة قتل الخبير الأمني هشام الهاشمي».



وبإمكان المدان استئناف هذا الحكم، كما أكد لـ «فرانس برس» مصدر قضائي فضل عدم كشف هويته.



وقال احد افراد عائلة الهاشمي، مفضلا عدم الكشف عن اسمه، ان الحكم جاء «عكس التوقعات ومفاجئا لكنه مفرح»، لكنه رأى أن هذا الشخص يبقى «مجرد حلقة صغيرة ولاتزال الرؤوس الكبيرة موجودة ويبقى السؤال أين الذين يقفون خلفه؟».



واغتيل الهاشمي في 6 يوليو 2020 بإطلاق نار أمام منزله في العاصمة العراقية بأيدي مسلحين كانوا يستقلون دراجة نارية.



وبعد عام على الاغتيال، أعلن رئيس الوزراء حينها مصطفى الكاظمي القبض على المتهم الرئيسي، وهو أحمد حمداوي عويد الكناني الضابط في وزارة الداخلية البالغ 36 عاما والمنتمي إلى القوات الأمنية منذ عام 2007.



وبث التلفزيون الرسمي اعترافات الكناني بالضلوع في اغتيال الهاشمي.



وإثر اعتقاله، أفاد مصدر أمني لـ «فرانس برس» بأن الكناني كان مرتبطا بأحد فصائل ميليشيات «الحشد الشعبي» الموالية لإيران.



وكان الهاشمي يقدم استشارات لشخصيات سياسية عراقية، وتولى وظائف استشارية لبعض الأجهزة الأمنية المحلية، وأثار اغتياله صدمة في العراق وتنديدا من الأمم المتحدة وعواصم غربية.