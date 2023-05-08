

بيروت ـ أحمد عزالدين



تعليقا على قرار الجامعة العربية بإعادة عضوية سورية إليها، قال رئيس مجلس النواب نبيه بري إن هذا القرار تأخر لسنوات لكنه خطوة بالاتجاه الصحيح وباتجاه العودة الى الصواب العربي الذي لا يمكن ان يستقيم الا بوحدة الصف والكلمة.



وأضاف: بعودة سورية الى العرب وعودة العرب اليها بارقة أمل لقيامة جديدة للعمل العربي المشترك.



بدوره، غرد النائب طوني فرنجية عبر حسابه على تويتر: «عودة سورية الى جامعة الدول العربية هي تخط لمرحلة الانقسام وإعادة توحيد للعرب، وهي انتصار لكل مؤمن بالانفتاح والاعتدال والعروبة».