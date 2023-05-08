الدوحة - فريد عبدالباقي

تترقب الجماهير القطرية انطلاق منافسات الجولة الـ 22 والأخيرة من بطولة الدوري القطري لكرة القدم، حيث تقام اليوم 5 مباريات في توقيت واحد، وذلك لتحديد بطل الدوري هذا الموسم، وحسم الصراع بين فرق الشمال، والريان، وأم صلال، والسيلية لتحديد هوية صاحب المركز الأخير الهابط مباشرة إلى مصاف أندية الدرجة الثانية، وصاحب المركز قبل الأخير الذي سيخوض الملحق الفاصل أمام الخور صاحب المركز الثاني بدوري الدرجة الثانية، الى جانب أن حسم السباق ما زال مفتوحا بين الوكرة ونادي قطر نحو المركز الرابع.

ويخوض نادي الدحيل المتصدر مباراته أمام الشمال في الـ 7:00 مساء اليوم على ستاد عبدالله بن خليفة، برغبة قوية في التتويج باللقب والاحتفال بدرع الدوري على ملعبه ووسط جماهيره، لاسيما أنه الأقرب لحصد اللقب باعتباره قبل انطلاق المباراة متصدر جدول الترتيب العام برصيد 48 نقطة، ويكفيه فقط الحصول على نقطة التعادل من أجل استعادة اللقب الغائب عن خزائن النادي لمدة عامين، في المقابل، يحتاج الشمال إلى الفوز من أجل تجنب حسابات الهبوط المباشر أو خوض المباراة الفاصلة، لاسيما أنه يحتل المركز التاسع برصيد 18 نقطة.

قمة جماهيرية

وعلى ستاد جاسم بن حمد معقل نادي السد، تقام القمة الجماهيرية أمام العربي الطامح نحو تحقيق الفوز اليوم على الزعيم السداوي، وتعثر منافسه المباشر الدحيل أمام الشمال من أجل اقتناص لقب الدوري هذا الموسم، والغائب منذ 26 عاما وتحديدا من موسم 1996-1997، حيث يحتل العربي المركز الثاني برصيد 46 نقطة، فيما يحتل السد المركز الثالث برصيد 44 نقطة، وبالتأكيد يتطلع الزعيم إلى تحقيق الفوز من أجل احتلال الوصافة، ليخوض منافسات دوري أبطال آسيا في الموسم المقبل.

وسيكون لقاء اليوم بين السد والعربي بروڤة لمواجهة مرتقبة بينهما في نهائي كأس أمير قطر والتي ستقام مساء الجمعة المقبل على ستاد أحمد بن علي بنادي الريان.

ويتداخل السباق نحو المركز الرابع مع صراع تجنب الهبوط، إذ يلتقي نادي قطر (الخامس 35 نقطة) مع أم صلال (الحادي عشر وقبل الأخير 17 نقطة) على ستاد ثاني بن جاسم بنادي الغرافة، حيث يبحث نادي قطر عن النقاط الثلاث للتمسك بأمل الوصول إلى المربع الذهبي، وفي حال تعثر الوكرة (الرابع 36 نقطة) أمام السيلية (الأخير 16 نقطة)، في اللقاء الذي سيقام على ستاد حمد بن خليفة بالنادي الأهلي، فإن أم صلال سيكون بأمس الحاجة إلى الفوز الذي يضمن له رسميا تجنب الهبوط المباشر في ظل فارق نقطة عن السيلية الأخير، فيما قد تكون النقاط الثلاث كافية لتجنب خوض المباراة الفاصلة أيضا لكن شريطة تعثر الريان أو الشمال بالتعادل أو الخسارة.

وعلى غرار الفرق الأخرى المعنية بالصراع، سيبحث الريان (العاشر 17 نقطة بفارق الأهداف عن أم صلال)، عن الفوز على الغرافة في اللقاء الذي سيقام على ستاد حمد الكبير بالنادي العربي، من أجل الخروج من حسابات الهبوط والفاصلة، مستفيدا حينها من أفضلية كبيرة بفارق الأهداف.

وتختتم الجولة غدا بمواجهة تجمع المرخية (السابع 24 نقطة) مع الأهلي (الثامن 21 نقطة) على ستاد حمد بن خليفة بالنادي العربي، وهي مواجهة تحصيل حاصل، ولن تكون معنية بالهبوط والفاصلة.

صراع الهدافين

ولن يكون الصراع مقصورا فقط على البطل والهابط، بل هناك صراع آخر على لقب هداف الدوري، وذلك بعد أن تقاسم المهاجم الكيني لنادي الدحيل مايكل أولونغا صدارة الهدافين مع المهاجم السوري للنادي العربي عمر السومة برصيد 18 هدفا لكل منهما، ويأتي في المرتبة الثالثة المهاجم الأنغولي للوكرة جاسينتو دالا برصيد 15 هدفا.

هذا، وانضم فريق معيذر إلى مصاف أندية الدرجة الأولى لكرة القدم عقب تتويجه بطلا لدوري الدرجة الثانية إثر فوزه على الوعب بهدف للمغربي نبيل الزهر في الدقيقة 67 مع ختام منافسات دوري الدرجة الثانية.

ورفع معيذر رصيده إلى النقطة 31 بفارق ثلاث نقاط عن منافسه المباشر الخور الذي خسر أمام الخريطيات 1-2، ليتجمد رصيده عند النقطة 28.

ورغم الخسارة احتفظ الخور بمركزه الثاني على سلم الترتيب مع نهاية البطولة، ليضمن خوض المباراة الفاصلة مع صاحب المركز قبل الأخير بدوري الدرجة الأولى حسب تعليمات الاتحاد القطري لكرة القدم.