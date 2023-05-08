نظم معهد دسمان للسكري والذي أنشأته مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، حملة توعوية مؤخرا، في السفارة الكندية بالكويت، بحضور السفيرة الكندية عليا مواني، حيث تواجدت العيادة المتنقلة الخاصة بالمعهد في مقر السفارة لإجراء التحاليل والفحوصات الطبية لموظفي السفارة.



وبهذه المناسبة، أفاد طارق عبدالله العريان، مدير العلاقات العامة والإعلام بمعهد دسمان للسكري بأن المعهد شارك في العيادة المتنقلة وهي حافلة حديثة مجهزة طبيا لإجراء الفحوصات الطبية الأساسية والوقائية مثل فحص السكر والضغط والعلامات الحيوية بالاضافة للعديد غيرها، وذلك إيمانا من المعهد بضرورة إجراء الفحص المبكر والتوعية بمرض السكري للإسهام في الوقاية من هذا المرض ومضاعفاته الذي يشكل عبئا كبيرا، كما قدم الفريق الطبي المشارك استشارات طبية مختلفة عن السكري ومضاعفاته، وأجاب عن استفسارات طرحت عن النواحي الصحية المتفرقة. بالاضافة لما تقدم، تم توزيع مطويات وكتيبات حول مواضيع حيوية تثقيفية كالطبق الصحي والصيام المتقطع وكيفية الوقاية من السكري وجرعات الأنسولين والعديد غيرها على موظفي السفارة.



وأضاف العريان: لا يألو المعهد جهدا في نشر الوعي بين جميع شرائح المجتمع، مشيرا إلى أهمية الدور الذي يقوم به المعهد من خلال هذه الحملات التوعوية.