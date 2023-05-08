عبد الهادي العجمي

في أكبر حركة ترقيات في تاريخ الجيش والشرطة، علمت "الأنباء" ان مجلس الوزراء اعتمد مرسوم ترقيات لـ 400 عقيد الى رتبة عميد في وزارة الدفاع للدفعتين 28 و 29 من رتبة عقيد الى رتبة عميد وعددهم حوالي 400 ضابط، كما تم اعتماد مرسوم الترقيات للدفعات " 24,25,26,27,28,29 " من رتبة عقيد الى رتبة عميد في وزارة الداخلية وعددهم حوالي 760 ضابطاً.

وقالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ " الأنباء"، ان النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال الخالد قد وجّه بترقية ضباط الدفعتين 28 و 29 من ضباط الجيش، كما أصدر توجيهاته بترقية ضباط الدفعات من 24 الى 29 من ضباط الشرطة.

وأشارت المصادر الى ان هذه الترقيات تعتبر الأعلى في تاريخ الجيش و الشرطة والتي كانت تتم حسب الاختيار لهذه الرتبة تحديدًا .

ولفتت المصادر الى ان مراسم تقليد الضباط المرقين لرتبهم الجديدة ستتم نهاية الأسبوع الحالي .