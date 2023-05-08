قال رئيس مجلس الأمة السابق مرزوق الغانم: نشر أي دعاية انتخابية منسوبة لي سواء شعار انتخابي او صورة أو تصريح صحافي أو بيان ترشيح، وتداولها، دون أن تكون في حسابي الرسمي على وسائل التواصل الاجتماعي، هو أمر لا تفسير له لدى سوى أنها حملة مغرضة تستهدف النيل والتشويه والتضليل.

وأضاف: إن ما نشر من صورة لي كدعاية انتخابية محاولة رخيصة من أدوات سراق المال العام لخلق فاصل معتاد من المهاترات والنزول بمستوى الانتخابات الى درجة من الحضيض السياسي، استكمالا لمخطط قديم في تكريه الشعب الكويتي بدستوره ومسيرته النيابية.

وزاد بقوله: ‏وعليه أتوجه الى المحبين والمؤيدين وإلى الأكارم من الشعب الكويتي حتى ممن يختلفون معي، ألا يلتفتوا الى تلك الأساليب الطفولية المبتذلة، وأن يعتمدوا حملتي الانتخابية، دعاية وإعلانا وخطابا، من حساباتي الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي.