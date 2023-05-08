اتباع الدقة في وضع المعايير لاختيار العاملين في التغطية الإعلامية للانتخابات للخروج بأفضل وأدق النتائج

توفير جميع أوجه الدعم اللوجستي والخدمات التي يحتاجها الإعلاميون لتسهيل مهامهم لمواكبة الحدث الانتخابي



ترأس وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري اليوم الأحد اجتماعا تنسيقيا مع قياديي وزارة الإعلام بحضور وكيل الوزارة د.ناصر محيسن للاطلاع على استعدادات قطاعات الوزارة لمواكبة تغطية انتخابات مجلس الأمة 2023 المقرر لها السادس من يونيو المقبل.



وقالت المتحدث باسم وزارة الإعلام أنوار مراد في بيان صحافي: إن الاجتماع شهد تأكيد الوزير المطيري على ضرورة أن تتسم التغطية الإعلامية لانتخابات مجلس الأمة المرتقبة في كافة القنوات التلفزيونية والمحطات الإذاعية والمواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي بالمهنية والموضوعية والاحترافية تماشيا مع مرتكزات استراتيجية الوزارة.



وأضافت مراد أن وزير الإعلام حث قياديي الوزارة على اتباع الدقة في وضع المعايير لاختيار العاملين في التغطية الإعلامية للانتخابات للخروج بأفضل وأدق النتائج مع التركيز على تشجيع الكوادر الوطنية وإعطائهم الفرصة لإثبات كفاءتهم في دقة نقل المعلومات بما يليق بتاريخ ومسيرة الإعلام الكويتي في تقديم صورة مشرفة للديموقراطية الكويتية.



وأفادت مراد بأن الوزارة ستعتمد شعار «تصحيح المسار» الذي كان معتمدا في الانتخابات السابقة لعام 2022 للتأكيد على استمرارية الهدف الأساسي بأن تكون الانتخابات البرلمانية فرصة لتصحيح المسار كما جاء في خطاب القيادة السياسية، حفظهم الله ورعاهم.



وأوضحت أن قطاعات الوزارة المعنية عرضت خلال الاجتماع خططها التنفيذية لمواكبة الانتخابات بكل مهنية وتسخير كافة طاقاتها البشرية وإمكانياتها الإعلامية والتقنية لتغطية الانتخابات بشكل احترافي وفقا لرؤية الوزارة الاستراتيجية الساعية لتقديم محتوى إبداعي لنقل الصورة كاملة للناخبين بكل احترافية منذ بداية عملية التصويت وفرز الأصوات وحتى إعلان النتائج النهائية في الدوائر الانتخابية.



وسيتم استكمال إعداد المحتوى الإعلامي من برامج وثائقية وحوارية وفواصل وتقارير، فضلا على التغطية المباشرة عبر شبكة مراسلي تلفزيون الكويت في الدوائر الانتخابية الخمس، بالإضافة إلى شبكة المذيعين في خمسة استديوهات خارجية وفي الاستديو الرئيسي ابتداء من لحظة بداية عملية الانتخابات إلى عملية الفرز ومتابعة النتائج الأولية والنهائية الرسمية.



وبالنسبة لضيوف الكويت من الإعلاميين ممثلي المؤسسات الإعلامية العربية والعالمية، أشارت مراد إلى حرص الوزارة ومن خلال المركز الإعلامي على توفير جميع أوجه الدعم اللوجستي والخدمات التي يحتاجها الإعلاميون لتسهيل مهامهم لمواكبة الحدث الانتخابي لأمة 2023 وللاطلاع على سير العملية الانتخابية بكل شفافية ووضوح.



وبينت مراد أن الوزير أكد خلال الاجتماع ضرورة مواكبة هذا العرس الديموقراطي وإظهاره بالشكل الذي يليق به ويبرز مكانة وأهمية وعمق الحركة الديموقراطية في الكويت بتسخير كافة الطاقات والامكانيات اللازمة لذلك.