150 اجتماعاً بين الناشرين والمنتجين خلال المؤتمر لتطوير صناعة النشر والرسوم المتحركة

جون نيفاريز شارك خلاصة تجربته لـ 25 عاماً مع جمهور المؤتمر وساندرو كليوزو عرض خبرة 35 عاماً على المشاركين في ورش العمل



اختتم «مؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة» العالمي، فعاليات دورته الأولى التي أقيمت للمرة الأولى في المنطقة على مدار ثلاثة أيام، مسجلا حضور أكثر من 5000 زائر من 15 دولة عربية وأجنبية، لجلساته الرئيسية ودوراته المتخصصة وعروض الأفلام والحفلات الموسيقية، ومشاركة أكثر من 1500 متدرب في ورش العمل الفنية والتقنية، وتنظيم 150 اجتماعا بين الناشرين والمنتجين.



خولة المجيني: المؤتمر يجسد رؤية الشارقة للنهوض بمستقبل الصناعات الإبداعية



قالت المدير التنفيذي لمؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة خولة المجيني: نظمت هيئة الشارقة للكتاب هذا الحدث الأول من نوعه في المنطقة في إطار رؤية صاحب السمو الشيخ د.سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وجهود الإمارة الرامية للنهوض بقطاع النشر وصناعة الرسوم المتحركة في منطقة الشرق الأوسط، حيث نتطلع إلى تمهيد الطريق أمام مستقبل الصناعات المعرفية العربية، وتعزيز ريادة الشارقة ورؤيتها الطموحة لإنتاج رسوم متحركة عربية عالمية المستوى خلال السنوات القليلة المقبلة، فنحن نسعى إلى بناء الجيل المقبل من الفنانين والرسامين وصناع المحتوى الإبداعي في العالم العربي.



وأضافت: «وفر المؤتمر منصة للناشرين والمنتجين والمتخصصين في صناعة الكتاب والرسوم المتحركة من مختلف أنحاء العالم للتعاون وإبرام شراكات استراتيجية لتحويل المحتوى المكتوب باللغة العربية إلى أفلام رسوم متحركة وتعريف العالم على النتاج الأدبي الغني، وفي الوقت ذاته المساهمة في تعزيز مشهد صناعة «الأنيميشن» على المستوى العالمي من خلال إثرائها بمحتوى هادف يعبر عن هويتنا وثقافتنا الأصيلة».



وقال المدير الفني لـ «مؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة بيترو بينيتي: تلعب هيئة الشارقة للكتاب دورا رائدا ومحوريا لتوفير بيئة حاضنة للارتقاء بصناعة الرسوم المتحركة في المنطقة العربية، التي ينطوي تاريخها على الكثير من القصص والعديد من المواهب البشرية، وهو ما يجعلها تمتلك كل الإمكانات اللازمة للارتقاء بصناعة الرسوم المتحركة».



وأضاف: إن فعاليات مثل «مؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة» تأتي للتأكيد على التزام الهيئة الراسخ بتعزيز هذه الصناعة في إمارة الشارقة ودولة الإمارات والمنطقة العربية، حيث تسهم في توفير فرص التعاون والتواصل بين الفنانين والرسامين والمنتجين والناشرين وصناع المحتوى في العالم العربي، بهدف الدفع بعجلة هذه الصناعة نحو مستقبل أكثر ازدهارا محليا وإقليميا وعالميا.



مواهب ومهارات



وتعرف جمهور المؤتمر على خلاصة التجارب الغنية لنخبة من أعلام الرسوم المتحركة، واستمعوا إلى قصص حياتهم منذ الطفولة ومثابرتهم وإصرارهم على النجاح، واستفادوا من خبرتهم الغنية الممتدة على مدار عقود طويلة، وتعرف المشاركون على أساسيات وأساليب وتقنيات صناعة الرسوم المتحركة من عمالقة هذا الفن من اليابان والمملكة المتحدة وإيطاليا والبرازيل والولايات المتحدة وغيرها من دول العالم.



وبحث عدد من كبرى شركات الإنتاج العالمية ومجموعة من دور النشر المحلية والإقليمية، سبل التعاون المشترك وبيع وشراء الحقوق وتحويلها إلى أفلام سينمائية أو مسلسلات تلفزيونية، بما يسهم في ازدهار صناعة النشر والرسوم المتحركة في العالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط، ضمن 150 اجتماعا خاصا خلال المؤتمر الذي نظمته «هيئة الشارقة للكتاب» بالشراكة مع مهرجان «بيرجيمو أنيميشن ديز» الإيطالي، في «مركز إكسبو الشارقة».



برنامج متكامل



وتفاعل الناشرون والمنتجون والمخرجون، بالإضافة إلى الفنانين الموهوبين الشباب، والمتخصصون في صناعة الرسوم المتحركة ومجالاتها المختلفة مع البرنامج الحافل بالفعاليات المتخصصة التي استهدفتهم وتضمنت جلسات رئيسية ودورات تدريبية وورش عمل ولقاءات وعروض أفلام، إلى جانب حفلات موسيقية قدمتها «أوركسترا فلورنسا بوب» طوال أيام المؤتمر.



فائزون بجوائز أوسكار وإيمي وآني وبافتا يثرون تجربة 5000 زائراستفاد الزوار من خبرات نخبة من نجوم عالم الرسوم المتحركة المشاركين في المؤتمر، وأبرزهم جون نيفاريز، مصمم شخصيات فيلم «كوكو» الحائز جائزة الأوسكار العالمية، وساندرو كليوزو، الحائز جائزة آني العالمية، وتكاهيرو يوشيماتسو، المعروف بأعمال مثل (Dragon Ball Z) و(Hunter X Hunter)، وأوليفر هايت، الحائز جائزة البافتا، وماريو بريوسكي، الحاصل على جائزة إيمي، ومامورو يوكوتا، مخرج مسلسلات (Death Note) و(Naruto Shippuden) و(One Piece)، وجورجيو سكورزا، الحاصل على عدة جوائز عالمية، وووتر تولب، وفرانك فالكون، وروبن لين، وغيرهم.



ورش ودورات



وعززت ورش العمل والدورات المتخصصة التي نظمها المؤتمر مهارات أكثر من 1500 مشارك في مجالات متنوعة، تضمنت مهارات الرسم الأساسية، والرسوم الثنائية والثلاثية الأبعاد، ومبادئ وتقنيات تصميم شخصيات الأفلام، ومهارات بناء الشخصية وأبعاد الجسم وتفاصيل الوجه وأسلوب الخط، ومخطط القصة، وسمات الشخصيات وتصوير حركاتها، والمؤثرات البصرية، والرسم عن طريق الكمبيوتر، إلى جانب خطوات إعداد سيرة فنية مثالية لتعزيز فرصة الحصول على عمل مع شركات الإنتاج العالمية.