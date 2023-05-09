أسامة أبوالسعود



أعلنت وزارة العدل عن فتح باب التقديم لموظفي الوزارة الراغبين في المشاركة بالعملية الانتخابية لعضوية مجلس الأمة 2023 وفق شروط التقديم التالية:



٭ أن يكون الموظف كويتي الجنسية.



٭ أن يكون الموظف من العاملين على وظائف الكادر العام وقد أمضى مدة خدمة بالوزارة لا تقل عن عامين.



٭ أن يكون الموظف قد حصل على تقييم كفاءة بدرجة «امتياز» خلال 2022.



٭ ألا يكون الموظف قد حصل على عقوبة في 2022.



٭ ألا يكون الموظف قد حصل على إعفاء من العمل أو تخفيف ساعات عمل أو تغيب جزئي أيا كان السبب وذلك خلال العام الماضي.



٭ ألا يكون الموظف ممن يعملون بنظام النوبة أيا كانت مدتها.



٭ ألا يكون قد سبق للموظف المشاركة بانتخابات مجلس الأمة الماضية.



وأضافت الوزارة: يكون تقديم الطلبات عن طريق الدخول على موقع الوزارة تحت قسم خدمات الموظفين وتعبئة النموذج المعد لذلك وذلك خلال الفترة من يوم الثلاثاء 9 مايو الساعة الثامنة صباحا وحتى يوم الأحد 14 مايو الساعة الثانية ظهرا، ويتعهد المتقدم بأن كل البيانات صحيحة، كما يتعهد في حال قبول طلبه بالتواجد يوم الانتخابات بمقر اللجنة الانتخابية والالتزام بتنفيذ التوجيهات الصادرة في هذا الشأن، وفي حال تجاوز الموظفين الراغبين في المشاركة العدد المطلوب ليوم الانتخابات تكون المفاضلة في الاختيار وفقا للأكبر سنا.