الدوحة ـ فريد عبدالباقي



رفع الاتحاد القطري لكرة القدم قيمة جوائز النسخة الـ51 من بطولة كأس أمير قطر لكرة القدم إلى 30 مليون ريال قطري، حيث يحصل البطل على 20 مليون ريال، والوصيف على 10 ملايين ريال.



وأعلن رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، أنه تم رفع قيمة جوائز كأس قطر لكرة القدم اعتبارا من الموسم المقبل 2023-2024، إلى 20 مليون ريال قطري، يحصل البطل على 15 مليون ريال، ووصيفه على 5 ملايين ريال.



ومن المقرر أن يلتقي السد مع العربي مساء الجمعة المقبل في نهائي النسخة الـ51 من بطولة كأس أمير قطر والتي ستقام على ستاد أحمد بن علي المونديالي في ختام الموسم الحالي.



هذا، ويسدل الستار على منافسات الدوري القطري بإقامة لقاء واحد تحصيل حاصل يجمع بين الأهلي والمرخية في 7 مساء اليوم، على ستاد حمد بن خليفة بالنادي الأهلي، في ختام مباريات الجولة الـ22 من المسابقة، ويدخل الأهلي المباراة وهو يحتل المركز الثامن برصيد 21 نقطة، بينما يحتل المرخية المركز السابع برصيد 24 نقطة.



إلى ذلك، صبت جماهير النادي العربي غضبها على مجلس أمناء جوائز الاتحاد القطري، بعد استبعاد المهاجم السوري عمر السومة من ترشيحات للفوز بجائزة أفضل لاعب هذا الموسم، وذلك بعد أن اعتمد المجلس الأسماء النهائية المرشحة لجوائز الأفضل للموسم الحالي، وذلك بعد انتهاء عملية التصويت وفرز الاستمارات البالغ عددها 53 استمارة واعتمادها، والتي كان قد تم إرسالها إلى الجهات المشاركة في عملية التصويت بداية الشهر الجاري.



ويتنافس على جائزة أفضل لاعب، القطري أكرم عفيف (السد)، والكيني مايكل أولونغا (الدحيل)، والتونسي يوسف المساكني (العربي)، وعلى جائزة أفضل مدرب يتواجد الثلاثي، الأرجنتيني هيرنان كريسبو (الدحيل)، والقطري يونس علي (العربي)، والإسباني بارتولومي ماركيز لوبيز (الوكرة)، وعلى جائزة أفضل لاعب تحت 23 عاما يتواجد كل من: أسامة الطيري (الريان)، وجاسم جابر (العربي)، وخالد محمد صالح (الدحيل)، بالإضافة إلى منح هداف الدوري جائزة منصور مفتاح، وفيما يتعلق بجائزة كرة القدم للجميع، وجائزة أفضل طاقم حكام، والجوائز المختلفة، فسيتم الإعلان عن الفائزين فيها، تزامنا مع إعلان نتائج الجوائز النهائية، خلال حفل ختام الموسم والذي سيقام يوم 13 مايو الجاري، في مركز قطر الوطني للمؤتمرات بالمدينة التعليمية.