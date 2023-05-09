اختتمت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بالتعاون مع منظمة (إيكاردا) برنامج تطوير استراتيجية إدارة مستدامة للموقع الرعوي النموذجي بإطلاق توصيات من شأنها المساهمة في إعادة تأهيل البيئة البرية والمساعدة في زيادة التنوع النباتي للنباتات الفطرية.



وقال خبير البيئة وإدارة المراعي في برنامج نظم سبل العيش الزراعية المرنة د.منير الوحيشي لـ«كونا» بهذه المناسبة إن من أهم التوصيات وضع خطة شمولية مستقبلية لتنظيم إدارة المراعي وتخصيص أماكن محددة للسماح للماشية بالرعي فيها لما لذلك من فوائد عديدة تعود على البيئة بالنفع وتتم فيها إعادة تأهيل البيئة البرية بشكل مستدام.



وأضاف الوحيشي أن الهدف الأساسي من البرنامج تأهيل ومساعدة الكوادر الوطنية في هيئة الزراعة لتطبيق برنامج العمل على إدارة المراعي في شقيه العملي والنظري في منطقة الوفرة الزراعية.



من جانبها، قالت المنسق الوطني لـ«إيكاردا» د. أمل عبدالكريم إن البرنامج يأتي لتفعيل دور الكويت المتميز في التعاون مع المنظمات ذات العلاقة بالقطاع الزراعي والرعوي، مضيفة أن «إيكاردا» أسهمت في تطوير البرامج البحثية والعلمية ضمن القطاعين الرعوي والزراعي في الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية.



وأشارت إلى أن الكويت تولي اهتماما خاصا بمكافحة التصحر من خلال حماية ودراسة ومعالجة الأراضي والنباتات الفطرية، مبينة أن هيئة الزراعة لم تدخر جهدا في جعل أهداف البرنامج في مقدمة أولوياتها.



وأوضحت أن من أهداف البرنامج نشر الوعي عند أصحاب المراعي للحفاظ على البيئة من جهة ومن جهة أخرى الالتزام بالقوانين الخاصة بحماية البيئة الرعوية تجنبا للعقوبات التي سنتها الهيئة للحفاظ على البيئة.



يذكر أن المركز الدولي للبحوث الزراعية بالمناطق الجافة (إيكاردا) أسس عام 1975 ومن نشاطاته خدمة العالم النامي ككل في مجال تحسين الزراعة في جميع البلدان النامية والمناطق الجافة وتحسين كفاءة استعمال المياه في حقول المزارعين وإنتاج المراعي الطبيعية.