اعتقلت القوات الإسرائيلية ما لا يقل عن 20 فلسطينيا في الضفة الغربية المحتلة، في وقت توغلت آليات عسكرية على أطراف قطاع غزة، وفق مصادر فلسطينية وإسرائيلية.



وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان إن جيش الاحتلال شن حملة اعتقالات تركزت في مدن: رام الله والبيرة وبيت لحم وجنين والخليل ونابلس وقلقيلية تخللها دهم منازل وعمليات تفتيش.



وأفادت مصادر أمنية فلسطينية بأن بين المعتقلين أسرى محررين تم إطلاق سراحهم مؤخرا من السجون الإسرائيلية وعناصر من حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح).



من جهته، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في بيان إن قوات من الجيش وجهاز الأمن العام (الشاباك) وحرس الحدود اعتقلت مطلوبين فلسطينيين من الضفة الغربية وجرى تحويلهم إلى الجهات المختصة للتحقيق.



وذكرت الإذاعة الاسرائيلية العامة أن قوات الأمن تخطط لتكثيف نشاطاتها خلال الفترة القريبة في الضفة الغربية بعد أن قلصت مثل هذه النشاطات خلال شهر رمضان.



وفي غزة، أفاد شهود عيان بأن آليات عسكرية إسرائيلية توغلت على الأطراف الشرقية لمخيم «المغازي» للاجئين الفلسطينيين وسط القطاع، وأجرت عمليات تمشيط وتجريف في الأراضي الزراعية.



في غضون ذلك، دعت القوى الفلسطينية إلى توسيع المشاركة في الفعاليات المساندة للأسرى الفلسطينيين، خاصة الأسير المريض وليد دقة، وباقي الأسرى المرضى في سجون الاحتلال.



وأكدت القوى الفلسطينية عقب اجتماع لها في رام الله، تصاعد جرائم الاحتلال ضد الأسرى والمعتقلين في زنازين الاحتلال وقيام سلطة السجون الاسرائيلية بسياسة العزل والتعذيب في ظل الاعتقالات الجماعية التي تجري بشكل يومي وسياسات القتل كما جرى في استشهاد الأسير خضر عدنان الذي أضرب عن الطعام لمدة سبعة وثمانين يوما.



وشددت على حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وممتلكاتهم التي شردوا منها استنادا للقرار الاممي رقم 194 والذي يمثل ثابتا أساسيا من ثوابت وإجماع الشعب الفلسطيني، ومن ثوابت منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني والمتمثلة بحق عودة اللاجئين وحق تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس.



ودعت إلى رفع الأعلام الفلسطينية والمشاركة الواسعة في الفعاليات التي تقام في 17 و18 الجاري في القدس ورام الله وغزة بشكل موحد تأكيدا لوحدة الشعب الفلسطيني في مواجهة هذه الجرائم والتصدي لها.



وطالبت القوى بتوفير الحماية الدولية الشعب للفلسطيني ومقدساته في ظل الحرب التي يقوم بها الاحتلال ومستوطنوه للنيل من صمود ومقاومة وكفاح الشعب الفلسطيني من أجل الحرية والاستقلال.



وفي السياق، حمل نادي الأسير الفلسطيني إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن مصير الأمين العام للجبهة الشعبية أحمد سعدات، والأسيرين عاهد أبو غلمة، ووليد حناتشة.



وأكد النادي في بيان امس أنه لم تعرف الجهة التي جرى نقلهم إليها، مشيرا إلى أن الأسرى نفذوا خطوات احتجاجية أولية تمثلت بتأخير إجراء (الفحص الأمني، والعدد)، حتى يتم الكشف عن الوجهة التي نقلوا إليها.



يذكر أن سعدات معتقل منذ عام 2006، ومحكوم بالسجن لمدة 30 عاما.