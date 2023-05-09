ناهد إمام



وجه رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، باتخاذ اللازم نحو تقديم كافة الخدمات الملاحية اللازمة لعبور سفينة الخدمات والإنقاذ «NDEAVOR ETA»، والتي ستسهم في تنفيذ عملية إنقاذ خزان «صافر» الموجود قبالة السواحل اليمنية، مع إعفائها من رسوم العبور خلال رحلة قدومها من روتردام متجهة إلى اليمن، والمقرر لها 13 مايو الجاري.



وقال ربيع، في بيان امس، إن ذلك جاء في إطار الجهود المصرية للمشاركة في المساعي الدولية لإنقاذ الخزان «صافر»، نتاجا للتنسيق المشترك والمباحثات التي جمعت مسؤولي الأمم المتحدة بممثلي وزارة الخارجية وهيئة قناة السويس.



وأكد أن قناة السويس لا تألو جهدا نحو دعم استقرار سلاسل الإمداد العالمية والحفاظ على البيئة البحرية، معربا عن استعداد الهيئة الدائم للتعاطي والاستجابة الفورية لكافة المبادرات البناءة في هذا الصدد.



وأوضح أن مساهمة هيئة قناة السويس تأتي لتعزيز الجهود المصرية المبذولة في حل الأزمة اليمنية، كما تعبر عن التزام القناة بدورها تجاه المجتمع الملاحي الدولي، لاسيما أن أزمة خزان «صافر» أصبحت مثار قلق واهتمام كبير في الأوساط الملاحية في الآونة الأخيرة، خوفا من مخاطر التلوث المحتملة وتأثيراتها السلبية على سلامة الملاحة البحرية.



وأشار إلى أن هيئة قناة السويس كانت سباقة في التعامل الإيجابي مع العديد من المبادرات المهمة في المجتمع الملاحي الدولي، من بينها التعامل الإيجابي مع أزمة البحارة من خلال السماح بتغيير الأطقم البحرية في المدخلين الشمالي والجنوبي للتخفيف من وطأة تأثير جائحة فيروس كورونا عليهم، وهو الأمر الذي حظي بإشادة عالمية من العديد من المنظمات الدولية، وعلى رأسها المنظمة البحرية الدولية (IMO)، ومنظمة (Sea trade) البحرية، علاوة على تنفيذ عملية عبور غير تقليدي بالإرشاد عن بعد للسفينة الإيطالية (COSTA DIADEMA) خلال عبورها للقناة، وعليها 62 حالة كورونا على الرغم من رفض دول أخرى لاستقبالها.



يشار إلى أن مصر أعلنت، وفق بيان وزارة الخارجية، أمس الاول عن قيام هيئة قناة السويس، بإعفاء سفينة الخدمات والإنقاذ، التي ستسهم في تنفيذ عملية إنقاذ خزان صافر الموجود قبالة السواحل اليمنية من رسوم عبور القناة خلال رحلة الذهاب للشواطئ اليمنية، وذلك كمساهمة من مصر في الجهود الدولية ذات الصلة، واستمرارا للجهود المصرية بالمساهمة في المساعي الدولية لتسوية الأزمة اليمنية ورفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق.