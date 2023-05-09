تحت رعاية جمعية أطباء الجهاز الهضمي الكويتية، أقيم يوم السبت الماضي المؤتمر التخصصي الأول من نوعه في الكويت لمناقشة تحديات أمراض الكبد وآخر التحديثات في مجال تخصص الكبد بحضور المحاضر العالمي في علم أمراض الكبد البروفيسور كوش اجاروال.



وقام بإلقاء المحاضرات مجموعة من أهم أطباء الجهاز الهضمي والكبد في الكويت، أبرزهم استشارية الكبد ورئيسة قسم الجهاز الهضمي بالمستشفى الأميري د.منيرة الطراح، واستشارية الكبد بمستشفى ثنيان الغانم د.عبير الغربللي، واستشاري الجهاز الهضمي بمستشفى السلام الدولي د.منصور الغانم، ود.نور اليتامى ود.عبدالله الضاهر من أطباء الجهاز الهضمي بمستشفى جابر، ود.مريم العلي أخصائية الجهاز الهضمي بمستشفى هيا الحبيب، ومجموعة أخرى من أميز محاضري الجهاز الهضمي بحضور كبير من أطباء جمعية الجهاز الهضمي.



وتقدم الحضور عدد من استشاريي الجهاز الهضمي والكبد في الجمعية، منهم د.هبة الفرحان ود.محمد ملك ود.علي العلي.