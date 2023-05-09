بداح العنزي



حدد وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة مواعيد العمل بنظام الدوام المرن لقطاعات وزارات مكتب الوزير والأمانة العامة للمجلس البلدي بواقع 4 فترات.



وتضمن تعميم الشعلة: يسرنا إعلام الموظفين العاملين بالقطاعات والإدارات التابعة لوزير الدولة لشؤون البلدية والأمانة العامة للمجلس البلدي بكافة مستوياتهم الوظيفية بأن مواعيد العمل الرسمي بنظام الدوام (المرن) من الأحد حتى الخميس من كل أسبوع بواقع (7) ساعات على النحو التالي:



أولا: على أن تكون مواعيد العمل الرسمية بإحدى الفئات التالية:



1 - الفئة (أ) بداية الدوام من السابعة صباحا حتى الساعة الثانية ظهرا.



2 - الفئة (ب) بداية الدوام من السابعة والنصف صباحا حتى الساعة الثانية والنصف ظهرا.



3 - الفئة (ج) بداية الدوام من الثامنة صباحا حتى الساعة الثالثة عصرا.



4 - الفئة (د) بداية الدوام من الثامنة والنصف صباحا حتى الساعة الثالثة والنصف عصرا.



ثانيا: يتولى رؤساء القطاعات ومديرو الادارات والأمانة العامة للمجلس البلدي بتحديد الفئة (نظام الدوام) لكل وحدة تنظيمية تابعة له ومخاطبة الجهة المعنية بمتابعة نظام البصمة لاتخاذ اللازم بالتنسيق مع إدارة مركز نظم المعلومات.



علما بأنه لا يخل العمل بهذا النظام بفترة السماح المقررة للموظف في بداية الدوام بواقع (30 دقيقة) أو فترة السماح المقررة للإناث في نهاية الدوام بواقع (15 دقيقة) او نظام الاستئذان او غير ذلك من قواعد او احكام وردت بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 41 لسنة 2006 المشار اليه اعلاه.



كما لا يمس هذا التعميم بأنظمة النوبة او الخفارة المعمول بها بناء على قرار مجلس الخدمة المدنية (12) لسنة 2012.