في إطار تكثيف الجـــولات الـرقـابـيــة الميدانية لفرق البلدية بناء على توجيهات مدير العام م.أحمد المنفوحي بضرورة تفعيل تطبيق قانون البلدية واللوائح والأنظمة، أعلنت إدارة العلاقات العامة عن قيام إدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية بفرع بلدية محافظة الفروانية بتنفيذ جولة تفتيشية بمنطقة العارضية الحرفية للتأكد من مدى التزام الأسواق والمحلات بشروط وضوابط البلدية.



وفي هذا السياق، أوضح نائب المدير العام لقطاع الرقابة والتفتيش بالإنابة ومدير إدارة التدقيق ومتابعة الخدمات البلدية بمحافظة الفروانية د.ناصر الرشيدي أن الجولة الميدانية التي تم تنفيذها بمنطقة العارضية الحرفية على المحلات والإعلانات أسفرت عن إغلاق 5 مقاهي لقيامها باستغلال مساحات إضافية تتجاوز حدود المساحة المرخصة من البلدية.



وأشار الرشيدي إلى مواصلة المفتشين بالمحافظة لجولاتهم الميدانية واستمرارها لرصد ومتابعة المخالفين للأنظمة واللوائح المعمول بها في البلدية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.