بداح العنزي



وافقت البلدية على طلب وزارة المالية نقل تبعية الموقع المخصص للبلدية مركز الفنطاس الخدمي بالعقيلة لصالح وزارة المالية. وقال مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي في تقرير سيرفع للمجلس البلدي: صدر القانون رقم 4 لسنة 2022 بصرف منحة مالية لأصحاب المعاشات التقاعدية والمستحقين عنهم، وتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976، والتي تقرر المادة الرابعة من القانون إضافة مادة جديدة رقم (10 مكرر أ) الى قانون التأمينات الاجتماعية، حيث تتضمن المادة (10 مكرر أ) سداد الخزانة العامة للدولة للعجز الاكتواري للمؤسسة بقرار من الوزير المختص بالسداد بما لا يقل عن 500 مليون دينار نقدا أو عينا في بداية كل سنة مالية اعتبارا من الأول من أبريل لسنة 2022 ولحين سداد كامل العجز الاكتواري وفقا لما يسفر عنه فحص المركز المالي للمؤسسة المعتمد من مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وذلك في 2019/3/31، ويكون تقويم المقابل العيني وفقا للمقومين المعتمدين من الجهات المختصة قبل السداد وتحت رقابة ديوان المحاسبة.



وعليه، فقد تمت مخاطبة وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بموجب كتاب وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مرفق به مذكرة البلدية متضمنة تفاصيل المواقع المقترحة لنقل تبعيتها لصالح المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.



ثم ورد الينا كتاب وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار والذي تضمن أن وزارة المالية تنفيذا للقانون رقم 4 لسنة 2022، قد قامت بتشكيل فريق عمل لتقييم الأراضي المراد تحويلها لمؤسسة التأمينات عن قيمة العجز الاكتواري الظاهر في سجلات مؤسسة التأمينات الاجتماعية من تاريخ 2019/3/31 ونتج عن ذلك تقييم ثلاثة أراض (مرفق نسخة من تقرير فريق العمل).



وجاء طلبهم بعرض الموضوع على المجلس البلدي لإصدار قرار لتحويل هذه الأراضي الى وزارة المالية تمهيدا لاستكمال إجراءات وزارة المالية لتنفيذ القانون.



وكان من ضمن المواقع المقترحة: الموقع التابع لبلدية الكويت والممثل بمركز الفنطاس الخدمي الترفيهي بالعقيلة قطعة 5 وبياناته كالتالي:



- البالغ مساحته 85500 م2.



- تم تحديد مكونات المشروع بموجب قرار اللجنة المكلفة للقيام باختصاصات المجلس البلدي رقم (ل ق م ب/ 2013/4/30) الموافق 2013/8/6.



وعليه، فقد تمت مخاطبة الجهة المسؤولة عن الموقع وهي قطاع المشاريع ببلدية الكويت، وجاء ردهم المتضمن أنه تحقيقا لمبدأ التعاون بين الجهات الحكومية وتأييدا لما يحقق المصلحة العامة، ترى الادارة أنه لا مانع من التنازل عن الموقع لصالح وزارة المالية للمساهمة في السداد العيني لعجز مؤسسة التأمينات الاجتماعية.



لذلك، فإن الرأي الفني يتضمن الموافقة على طلب وزارة المالية نقل تبعية الموقع المخصص لبلدية الكويت والموصوف بـ(مركز الفنطاس الخدمي الترفيهي) بمنطقة العقيلة قطعة 5 البالغ مساحته 85500 م2 لصالح وزارة المالية للسداد العيني لعجز المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، شريطة الآتي:



1 - تخويل الادارة المختصة بالتثبيت وتعديل الحدود والإحداثيات النهائية وفقا للطبيعة.



2 - إلغاء بندين (ثالثا) و(رابعا) من قرار اللجنة المكلفة للقيام باختصاصات المجلس البلدي رقم (ل ق م ب/ 2013/4/30) الموافق 2013/8/6.