بدأ مركز «كونا» للقدرات الإعلامية أمس الاثنين برنامجا تدريبيا بعنوان «دراسة الجدوى الاقتصادية للمشاريع التجارية» يركز على تهيئة المهتمين لإنشاء مشاريع تجارية وفق الطرق السليمة. ويتناول البرنامج، الذي يحاضر فيه أستاذ الاقتصاد بجامعة الخليج والتكنولوجيا د.أسامة الفلاح، خطوات تأسيس المشروع التجاري ومدى إمكانية تطبيقه وكيفية التمييز في سوق المنافسين وطرق تنظيم الأفكار بشأن إنشاء مشروع تجاري وتطبيقها بطريقة سليمة وتقليل نسبة الأخطاء وزيادة كفاءة الإنتاج.



وتعنى محاور البرنامج الذي يستمر ثلاثة أيام ببحث فكرة دراسة الجدوى والفائدة المرجوة والنتائج المتوقعة منها وأثرها الإيجابي في المشاريع سواء كانت تجارية أو إدارية أو شخصية، على أن يتم تطبيق الشروحات للمتدربين عمليا. وقد أسس مركز «كونا» للقدرات الإعلامية في ديسمبر 1995، ويعتبر من أعرق مراكز التدريب الإعلامية، وقدم مئات برامج التدريب في مجالات إعلامية مختلفة. ويعمل المركز على زيادة مهارات العمل الصحافي المهني والارتقاء بالمحتوى الإعلامي والتقريب بين النظرية والتطبيق بمجال كتابة المواد الإعلامية.