احتفل بنك برقان بنجاح رعايته لمسرحية «أبرا كدابرا» التي انطلقت عروضها أول أيام عيد الفطر على خشبة مسرح صالة اليد في منطقة الدعية، كواحدة من أهم وأضخم الإنتاجات المسرحية لعام 2023، والتي تستهدف شريحة الأطفال. وتميز هذا العمل الفني الضخم بمزيج من الرسائل التوعوية الهادفة للأطفال، إلى جانب المزايا التقنية من حيث الإضاءة، والفقرات الغنائية واللوحات الاستعراضية التي شهدت تفاعلا وإعجابا كبيرا من قبل الجمهور، أما بالنسبة للمسرح فقد تميز بتصميمه الفريد من نوعه، والذي مكن الحضور من مشاهدة الممثلين من كل الجهات. ومسرحية «أبرا كدابرا» من إنتاج شركة «ترند برودكشن» بالتعاون مع المؤلفة مريم نصير، وإخراج الفنان بدر الشعيبي وبطولة كل من الفنانين يعقوب عبدالله، بدر الشعيبي، ناصر عباس، فرح الصراف، فهد الصالح وناصر الدوسري، وكان التأليف والتوزيع الموسيقي للمبدع ربيع الصيداوي، ومن ألحان بدر الشعيبي وهادي خميس، أما النص الغنائي فهو من تأليف محمد الشريدة، والإشراف العام على المسرحية لعبدالرحمن اليحيوح.



وبهذه المناسبة الفريدة، قالت مدير أول الاتصالات والمسؤولية الاجتماعية للشركات في بنك برقان حصة النجادة: فخورون بالنجاح الكبير لمسرحية أبرا كدابرا، كما اننا سعداء بالتفاعل الجماهيري اللافت، كونها تجربتنا الأولى في دعم ورعاية مسرح الطفل، وقد تميز العرض المسرحي المميز بالوصلات الغنائية والاستعراضية، والرسائل التوعوية المهمة التي تستهدف كلا من فئتي الأطفال والشباب بأسلوب بسيط ومشوق، فالطموح ليس له حدود، وبالإصرار والعزيمة تتحقق الأحلام وتتحول واقعا، كما كان الحرص كبيرا من خلال هذا العمل المسرحي على دعم وتشجيع الطاقات الشبابية الكويتية وإبراز مواهبهم انطلاقا من إيماننا بقدراتهم في إنجاح أي عمل وتقديمه بشكل مختلف ومميز.



وأضافت النجادة: استكمالا لنجاح الإعلان الرمضاني الذي اعتمد على حل الألغاز وحقق 14 مليون تفاعل ومشاهدة عبر التلفاز ومختلف منصات التواصل الاجتماعي للبنك، عدنا من جديد مع سلسلة الفيديوهات المشوقة التي اعتمدت على حل ألغاز مسرحية «أبرا كدابرا»، حيث كان التفاعل كبيرا جدا من قبل العملاء، وإلى جانبهم المعجبون وجمهور الفنانين المشاركين في المسرحية. وقد تم توزيع جوائز رائعة على الفائزين بالسحب على عدة عروض، وكان لكل فائز 4 تذاكر VIP لحضور المسرحية، وفرصة التمتع بتجربة استثنائية فريدة من نوعها خلال العرض وفي الكواليس بلقاء الفنانين المفضلين لديهم. من جانبه، قال مخرج وبطل المسرحية الفنان بدر الشعيبي: بالنيابة عن أسرة مسرحية «أبرا كدابرا»، أود التقدم بخالص الشكر من بنك برقان لرعايتهم الكريمة وإيمانهم بموهبتنا. ومن خلال شراكتنا مع البنك لمسنا حجم الدعم الكبير للطاقات الشبابية والحرص غير المسبوق على الاستثمار في مسرح الطفل، والذي كانت الكويت ولا تزال سباقة فيه، كما حرصنا من خلال هذه المسرحية على تبسيط الحوار، وذلك من خلال تبني أسلوب سهل وقريب لمسامع الأطفال وأهلهم، على حد السواء.



وتابع الشعيبي: بذلنا جهدا كبيرا لجذب انتباه الأطفال من خلال الديكورات الجميلة، شكل المسرح المميز تنوع أشكال الإضاءة، الوصلات الاستعراضية والغنائية التي تعكس أحداث وتسلسل المسرحية بشكل مبسط، وغيرها الكثير من المؤثرات والمزايا الفنية الإيجابية ونظرا للإقبال الجماهيري منقطع النظير، منذ بداية العرض الأول، تم تمديد العروض لتصل إلى 3 عروض يومية، طوال عطلة عيد الفطر، وما بعده، ونتمنى استمرار هذه الشراكة والتعاون مع بنك برقان في أعمال مستقبلية ناجحة.



وفي الختام، خص بنك برقان بالشكر كل المساهمين في إنجاح هذا العمل، من شركة منتجة، مؤلفين، مخرجين وفنانين مميزين، والشكر موصول أيضا إلى مجموعة «سنيار»، بصفتها شريكا استراتيجيا، ولما قدمه فريق عملها من جهد كبير لإبراز ودعم هذا العمل.