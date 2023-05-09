بأغنيات عن الحب والعذاب والسلام، يتنافس ممثلو 37 دولة هذه السنة على الفوز بجائزة مسابقة الأغنية الأوروبية «يوروفيجن» التي تقام السبت المقبل في ليفربول البريطانية، ويسعى هؤلاء إلى انتزاع اللقب الذي حصلت عليه أوكرانيا العام الفائت.



وتتولى مدينة فرقة «بيتلز» الواقعة في شمال إنجلترا استضافة المسابفة هذه السنة.



وبعد فوز فرقة «كالوش أوركسترا» الأوكرانية بمسابقة العام الفائت عن أغنيتها «ستيفانيا» التي تمزج بين الهيب هوب والموسيقى التقليدية، تتمثل كييف هذه السنة بثنائي موسيقى الإلكترو «تفورتشي».



أما أغنية («هارت أوف ستيل» أو «قلب من صلب») التي ترشحت عنها الفرقة فمستوحاة من صمود القوات الأوكرانية في مصنع أزوفستال للصلب في ماريوبول طوال الحصار الذي فرضته القوات الروسية على المدينة لمدة شهر، وترمز تاليا «إلى القوة والشجاعة»، بحسب مغني الفرقة جيفري كيني.



ورغم التعاطف الكبير الذي تحظى به الفرقة، يتفق المراقبون وخبراء المراهنات على استبعاد تحقيق أوكرانيا في الدورة السابعة والستين من «يوروفيجن» فوزا ثانيا على التوالي في المسابقة.



وتبدو حظوظ السويد بالفوز كبيرة بفضل أغنية الحب «تاتو» للمغنية لورين التي سبق أن نالت لقب «يوروفيجن» عام 2012، في حين تتمثل فنلندا بأغنية «تشا تشا تشا» للمغني كاريجا الذي يؤديها مرتديا سترة بوليرو خضراء فلورية منتفخة.