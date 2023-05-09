منصور السلطان ـ مبارك التنيب



استطاع رجال الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة، متمثلة في اللجنة الثلاثية، ضبط 15 وافدا مخالفا لقانون الإقامة يعملون في عيادات طبية، بالإضافة إلى وافد يمارس مهنة الطب من دون ترخيص.



وقال مصدر أمني لـ «الأنباء»، إن اللجنة الثلاثية في الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة شنت عدة حملات على العيادات الطبية والصالونات النسائية والرجالية في عدة مناطق بعد ورود معلومات عن وجود عمالة تعمل بها مخالفة لقانون الإقامة.



وقد أسفرت الحملة عن ضبط 15 وافدا ووافدة من مختلف الجنسيات مخالفين لقانون الإقامة، كما ضبط وافد من جنسية عربية يمارس مهنة الطب من دون ترخيص، وتمت إحالتهم إلى الجهات المختصة.



من جهة أخرى، داهمت قوة من اللجنة الثلاثية(3) مكاتب خدم وهمية في منطقة مبارك الكبير ضبط بداخلها (11) مخالفاً لقانون الإقامة ويعملون باليومية، وتمت إحالتهم الى جهات الاختصاص لاتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.