منصور السلطان



أسفر الانتشار الأمني لرجال شرطة النجدة الأسبوع الماضي عن ضبط 396 وافدا من مختلف الجنسيات مخالفين لقانون الإقامة والعمل في جميع المحافظات.



ووفق مصدر أمني، أفاد لـ«الأنباء» بأن تطبيقا للخطة الأمنية التي وضعت من قبل القيادة العليا في وزارة الداخلية للانتشار الأمني في جميع المناطق وضبط المطلوبين والمخالفين والقضاء على الظواهر السلبية من استهتار بعض الشباب، فقد قام رجال شرطة النجدة خلال الأسبوع الماضي بعمل عدة حملات أمنية في جميع المحافظات استطاعوا خلالها ضبط 396 وافدا من مختلف الجنسيات مخالفين لقانون الإقامة ومطلوبين، وتمت إحالتهم إلى الجهة المختصة.