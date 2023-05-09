توفيت في فيينا عن 86 عاما المغنية الأميركية غرايس بامبري التي تعد أول مغنية من ذوي البشرة السوداء تشارك في مهرجان بايرويت الألماني عام 1961، على ما أفاد نجلها امس.



وكانت بامبري تعرضت لسكتة دماغية في أكتوبر خلال سفرها إلى نيويورك لتلقي مكافأة عن مجمل مسيرتها المهنية، ثم عادت نجمة الأوبرا بعد بضعة أسابيع إلى العاصمة النمساوية.



ونقلت وكالة «أبا» للأنباء عن نجلها بالتبني ديفيد لي بروير أنها توفيت في احد مستشفيات فيينا. ومن المقرر أن توارى بامبري الثرى في مدينة سانت لويس بولاية ميسوري حيث ولدت في الرابع من يناير 1937.