شارك فريق مركز الكويت للاقتصاد الإسلامي التابع لإدارة التخطيط الإستراتيجي بوزارة الأوقاف في المؤتمر العلمي السنوي الدولي التاسع لكلية القانون الكويتية بعنوان «قضايا قانونية مستجدة: مراجعة علمية للتحديات العملية التي تواجه الدولة المعاصرة» يومي 3 و4 مايو بمبنى الكلية بمنطقة الدوحة.



وشارك فريق المركز خلال اليومين في الجلسات العلمية بالحضور والمتابعة، كما كانت لعضو المركز د.عبدالله عبد المنعم مشاركة بورقة علمية بعنوان «الإطار التشريعي والقانوني للعملات الرقمية الصادرة عن البنك المركزي في الكويت وأثرها على الصناعة المالية الإسلامية»، كما عقب د.مسعود صبري عضو المركز على ورقة د.كمال حطاب والتي كانت بعنوان «قبض العملات الافتراضية والعقود الذكية على البلوكتشين بين الشريعة والقانون»، وورقة د.أشرف دوابة، والتي كانت بعنوان «منصات التمويل الاجتماعي الجماعي الإسلامي: تحديات وآفاق»، ، كما أدارت د.سها التركيت عضو المركز الجلسة الثامنة وعقبت على بحوثها، والتي جاءت بعنوان «تحديات الهوية المجتمعية وسبل حمايتها».