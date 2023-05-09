نالت شركة صناعات الغانم «مجموعة قتيبة الغانم»، واحدة من أكبر الشركات الخاصة في المنطقة والممثلة لعلامة كوستا كوفي التجارية في الكويت وقطر والمملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان، ثلاث جوائز في حفل توزيع جوائز كوستا كوفي العالمية الذي أقيم في لندن يوم الجمعة 28 أبريل 2023.



ونجح رانيج باسنت الباريستا المتميز العامل في كوستا كوفي قطر، في تحقيق رقم قياسي جديد كأول موظف من شركة صناعات الغانم يفوز بجائزتين بهذه المسابقة العالمية التي تعقد للسنة الرابعة عشرة على التوالي بهدف عرض مهارات وخبرات موظفي الباريستا «المتخصصين في تحضير القهوة» في كل فروع كوستا كوفي.



كما فاز رانيج أولا بجائزة أفضل مشروب متخصص بفضل ابتكاره الذي أطلق عليه اسم «كوكو سبانيش فلات وايت»، حيث أذهل هذا الابتكار لجنة التحكيم بتناغمه الرائع بين نكهات التوابل والقهوة، وبعد النجاح في مراحل متعددة من المنافسة الشديدة ضد مئات موظفي مقاهي كوستا كوفي حول العالم، تم تكريم باسنت بأرفع جائزة في المسابقة، جائزة أفضل باريستا على مستوى العالم، حيث تغلب على ستة من أفضل باريستا كوستا كوفي من مختلف الأسواق.



يذكر أن كوستا كوفي شهدت تطورا هائلا في الأسواق الخليجية منذ انطلاق شراكتها مع صناعات الغانم، حيث تدير أكثر من 100 متجر في الكويت، و50 متجرا في المملكة العربية السعودية بما في ذلك الرياض والمنطقة الشرقية ومكة المكرمة وجدة، وكذلك في قطر وسلطنة عمان، مع خطط للتوسع خلال الأشهر القادمة.



وترتكز الشراكة بين صناعات الغانم وكوستا كوفي، التي انطلقت في عام 2013، على تقديم تجربة عملاء استثنائية تعتمد على احتياجات وتوقعات الزبائن، من خلال مشروبات القهوة المميزة المصنعة يدويا وخيارات متنوعة من المأكولات التي تلبي مختلف الأذواق.



وفي إنجاز مبهر آخر، حازت «صناعات الغانم» جائزة أخرى تعود إلى فريق التصميم بالشركة، الذي سعى لتقديم فروع كوستا كوفي بتصاميم عصرية وجاذبة، مثل أحدث المتاجر التي تم افتتاحها في الرياض ومسقط، والتي تميزت بتصاميم حديثة تشتمل على عناصر خشبية لتضفي أجواء أنيقة ودافئة، إضافة إلى الرسومات المتموجة الفريدة التي تزين جدران بعض المقاهي الجديدة، بالإضافة إلى المقاعد المريحة المصممة بشكل خاص لتتناسب مع متطلبات كل موقع على حدة.



وتستمر «صناعات الغانم» في التزامها بتوفير تجربة فريدة من كوستا كوفي لمحبي القهوة في المنطقة، حيث تقدم مجموعة واسعة من الخيارات الصحية والطازجة للأطعمة، بالإضافة إلى تشكيلة غنية من الخيارات البديلة للحليب لتلبية التفضيلات المتنوعة والاحتياجات الغذائية المتفاوتة لزبائنها.