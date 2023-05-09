

فشل مان يونايتد في استغلال هدية أرسنال وانتزاع المركز الثالث من نيوكاسل بخسارته أمام مضيفه وست هام 0-1 بسبب خطأ فادح لحارس مرماه الإسباني دافيد دي خيا في المرحلة الخامسة والثلاثين من بطولة انجلترا.



وأشعلت خسارة نيوكاسل ويونايتد الذي تجمد رصيده عند 63 نقطة الصراع على البطاقتين الأخيرتين المؤهلتين إلى دوري الأبطال، حيث تعززت حظوظ ليفربول الخامس (62 نقطة) وبرايتون السابع (55 نقطة مع ثلاث مباريات أقل) في منافستهما عليها، وإن كان «الريدز» لعب مباراة أكثر من «الماغبايس» و«الشياطين الحمر». وواصل يونايتد نزيف النقاط بعد الخسارة امام برايتون 0-1 الخميس الماضي، ومني بهزيمته الثانية تواليا والتاسعة هذا الموسم، فيما ضمن وست هام بشكل كبير بقاءه بعدما ابتعد بفارق سبع نقاط عن نوتنغهام فوريست الثامن عشر، آخر المراكز المؤدية الى الدرجة الثانية.



وسجل المهاجم الدولي الجزائري سعيد بن رحمة هدف الفوز بتسديدة زاحفة ضعيفة من خارج المنطقة أخطأ دي خيا في التصدي لها رغم أنها كانت في المتناول (27).



إلى ذلك، عمق فولهام جراح مضيفه ليستر سيتي واشعل صراع الهبوط بفوزه عليه 5-3 امس في ختام منافسات المرحلة 35. وبهذه الهزيمة تجمد رصيد ليستر عند 30 نقطة في المركز السادس عشر، ويمكن ان يتراجع اكثر في الترتيب.



ألمانيا



استعاد بوروسيا دورتموند نغمة الانتصارات بسرعة بفوزه الكبير على ضيفه فولفسبورغ 6-0 على ملعب «سيغنال إيدونا بارك» قي ختام المرحلة الحادية والثلاثين من بطولة ألمانيا. وحسم دورتموند نتيجة المباراة في شوطها الأول بتسجيله ثلاثة أهداف عبر كريم أديمي (14) والعاجي سيباستيان هالر (28) والهولندي دونيال مالين (37). وأضاف دورتموند ثلاثة أهداف في الشوط الثاني عبر لاعب وسطه الانجليزي جود بيلينغهام (54 و86) وأديمي (59) الذي أهدر أيضا ركلة جزاء في الدقيقة 65.



فرنسا



عاد باريس سان جرمان إلى سكة الانتصارات وعزز حظوظه في الاحتفاظ باللقب بفوزه الثمين على مضيفه تروا التاسع عشر قبل الأخير 3-1 في المرحلة الرابعة والثلاثين من بطولة فرنسا. وسجل كيليان مبابي (8) والبرتغالي فيتينيا (59) والإسباني فابيان رويس (86) أهداف سان جرمان، وكزافييه شافالران (83) هدف تروا.



وأنقذ القائد والمهاجم المخضرم ألكسندر لاكازيت فريقه ليون من خسارة أمام ضيفه مونبلييه بتسجيله سوبر هاتريك، بينها هدف الفوز القاتل 5-4 في الدقائق الأخيرة. ومنح لاكازيت التقدم لليون في الدقيقة 31، لكن مونبلييه رد بسوبر هاتريك لنجم المباراة إيلي واهي في الدقائق 40 و41 و53 من ركلة جزاء و55.



وقلص لاكازيت الفارق في الدقيقة 59، وسجل المدافع الدولي الكرواتي ديان لوفرن الثالث في الدقيقة 70، قبل أن يدرك لاكازيت التعادل في الدقيقة 82، ثم حصل على ركلة جزاء انبرى لها بنجاح في الدقيقة العاشرة من الوقت بدل الضائع.



ميسي عاد إلى التدريبات !



عاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى تدريبات باريس سان جرمان عقب إيقافه بسبب سفره إلى السعودية دون إذن، بحسب ما أعلن النادي الباريسي في حسابه على موقع انستغرام. وكتب النادي «عاد ليو إلى التدريبات صباح أمس» مع صورة لبطل العالم الأرجنتيني وهو يتدرب. وقرر باريس سان جرمان الثلاثاء استبعاد ميسي عن صفوف الفريق بسبب رحلته إلى السعودية للمشاركة في حملة ترويجية، اضطر «البرغوث» بسببها إلى تقديم اعتذاره للنادي في مقطع فيديو قصير نشر على إنستغرام.

وقال ميسي باللغة الإسبانية: «أعتذر لزملائي وأنتظر قرار النادي. أعتذر لزملائي وللنادي».

وغاب ميسي عن مباراة فريقه أمام مضيفه تروا.