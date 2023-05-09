هادي العنزي



يحل فريق كرة السلة بنادي المنامة البحريني ضيفا على نظيره الكويت في الـ 8:00 مساء اليوم، بصالة الاتحاد في مجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات، وذلك في أولى مواجهات الفريقين بنهائي دوري «السوبر» الآسيوي لكرة السلة لأندية غرب آسيا لمنطقة الخليج، ويتوج باللقب الفائز بمباراتين من ثلاث متاحة بحسب نظام «بلاي أوف» للمسابقة.



وتقام المباراة الثانية بين الفريقين 15 مايو المقبل في العاصمة البحرينية المنامة، وفي حال تعادل الفريقان بالانتصارات فإن المواجهة الحاسمة ستقام في 22 الجاري بالكويت. وقد ضمن «العميد» تأهله إلى التصفيات النهائية لمنطقة الغرب المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا، التي ستقام في العاصمة السعودية الرياض كبطولة مجمعة وليست بنظام الذهاب والإياب، إلى جانب 6 أندية عن منطقة غرب آسيا، وبطلي أوزبكستان والهند، حيث سيتأهل 4 فرق إلى النهائيات الآسيوية، إلى جانب الأربعة الأوائل من شرق آسيا، وبطلي نيوزيلندا وأستراليا.



ويسعى «الأبيض» بطل العرب، إلى تأكيد أفضليته في القارة الآسيوية، بعدما بسطها عربيا وخليجيا، عبر التأهل أولا عن منطقة الخليج، ويعول المدير الفني الألماني بيتر شومرز على كوكبة متجانسة من اللاعبين، من بينهم ألكسندر الغيص، وتركي حمود،



والشقيقان حمد ومحمد عدنان، ومصطفى الرفاعي، وعمران جوهر، وثلاثة محترفين مميــزيــن، هــم: الأميـركــيــــان جاكوب بولين، ماركوس هانت، والـهــايـيـتـي كادي لالان.





