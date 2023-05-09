

يعقوب العوضي



انطلقت أمس بالكويت منافسات بطولة كأس العرب الأولى لهوكي الجليد للرجال بمشاركة 8 منتخبات، حيث استهل منتخبنا مشواره فيها بفوز عريض على نظيره التونسي بنتيجة 11-4.



وافتتح راعي البطولة وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري فعاليات البطولة مساء أمس التي تستمر حتى الـ 13 الجاري، متمنيا التوفيق للمنتخبات المشاركة والنجاح التنظيمي.



وقد ظهر لاعبو المنتخب الكويتي في المباراة التي أقيمت على صالة نادي الألعاب الشتوية الكويتي (الجهة المنظمة) ضمن منافسات المجموعة الأولى بمستوى متميز دفاعا وهجوما.



وضمن منافسات المجموعة نفسها، أحرز المنتخب البحريني فوزا ثمينا على نظيره الجزائري 6-5 بعد مباراة متكافئة حسمها الفائز في الوقت الإضافي إثر انتهاء الوقت الأصلي 5-5.



وفي إطار المجموعة الثانية حقق منتخب عمان فوزا مهما على نظيره المصري 9-4 بعد أداء مميز، كما فاز منتخب لبنان على نظيره السعودي 7-1 بعد مباراة شهدت هيمنة لبنانية واضحة.



وعقب حفل الافتتاح أعرب رئيس اللجنة المنظمة رئيس النادي فهيد العجمي، عن فخره ومنتسبي النادي باستضافة هذا التجمع الرياضي العربي الذي يعد ترسيخا للمكانة المتميزة لرياضة الألعاب الشتوية الكويتية في محيطها العربي، مضيفا أن مبادرة ناديه بتنظيم النسخة الأولى للبطولة تأتي بفضل الرعاية الكريمة للقيادة السياسية للمنظومة الرياضية الكويتية، ومثمنا رعاية الوزير المطيري للبطولة ومساندته الدائمة للنادي.



هذا، وقد حضر حفل الافتتاح نائب مدير عام الهيئة العامة للرياضة للشؤون الإدارية والمالية فيصل اليتيم ونائب المدير لشؤون الرياضة التنافسية بشار عبدالله وعضو اللجنة الأولمبية الكويتية فاطمة حيات وعدد من سفراء الدول المشاركة ورؤساء وأعضاء الوفود العربية وجمهور كبير.