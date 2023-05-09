

مبارك الخالدي



اختتمت مواجهات القسم الثالث من المجموعة الثانية (مجموعة الهبوط) لدوري زين الممتاز بتسجيل النصر انتصارا ثمينا على ضيفه الجهراء بنتيجة كبيرة 4-1 مساء امس في الأول، وهو ما سمح له بالمحافظة على صدارة ترتيب مجموعة الهبوط واحتلال المركز السابع برصيد 34 نقطة، فيما استقر الجهراء عند رصيده السابق بـ 30 نقطة وجاء ثامن الترتيب العام.



يذكر أن الفريقين ضمنا التواجد في الدوري الممتاز للموسم المقبل قبل لقائهما، فيما هبط رسميا إلى دوري الدرجة الأولى التضامن والساحل.



وبالعودة إلى اللقاء، فقد تقدم الجهراء بهدف للبرازيلي يوري رودريغوا، فيما سجل للعنابي عبدالرحمن عمير وانس العوضات ومحمد دحام (هدفين) تصدر من خلالهما وبشكل مؤقت ترتيب الهدافين للدوري الممتاز برصيد 18 هدفا متقدما بفارق هدف واحد على مهاجم الكويت طه ياسين الخنيسي، الذي تنتظره فرصة استعادة صدارة الهدافين مع بقاء 4 مباريات لـ «الأبيض» في الدوري.



وكان الساحل قد ودع «دوري الأضواء» بفوز «شرفي» على التضامن بثلاثية نظيفة، رافعا رصيده إلى 21 نقطة لكنه استقر في المركز الرابع والأخير من هذا الدور (العاشر على الترتيب العام)، فيما بقي الخاسر على رصيده السابق بـ 23 نقطة في المركز الثالث (التاسع على الترتيب العام).