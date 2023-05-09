ما أبرز الفوائد الصحية المثبتة علمياً لشرب القهوة؟



- حماية الكلى: قد تشكرك كليتك على احتسائك القهوة، حيث أظهرت النتائج المنشورة في مجلة Kidney International Reports، الصادرة عن جامعة جون هوبكنز في الولايات المتحدة، أن كوبا واحدا في اليوم من المشروب الساخن يمكن أن يقلل من خطر إصابة الكلى الحادة. ووجد الباحثون أن المركبات الموجودة في القهوة تدعم وظائف الكلى.



- انخفاض معدل الوفيات: وجد مشروع بحثي أن البالغين الذين شربوا 1.5 إلى 3.5 أكواب من القهوة يوميا كانوا أقل عرضة للوفاة خلال سبع سنوات من المتابعة. وشارك أكثر من 171 ألف مشارك في الدراسة، ووجد الباحثون أن أولئك الذين شربوا القهوة كانوا أقل عرضة بنسبة 16-21% للموت في السنوات السبع المقبلة مقارنة بالمشاركين الذين لم يشربوا القهوة.



- تقوية الدماغ: يمكن أن يقلل شرب القهوة من خطر الإصابة بحالة التنكس العصبي، مرض باركنسون، خاصة عند الرجال، بنسبة تصل إلى 30%.



- عكس السكري: لا يمكن للقهوة فقط أن تساعد على تخفيف أعراض مرض السكري من النوع الثاني، فقد وجد باحثون من كلية هارفارد للصحة العامة أيضا أنها يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بالقاتل الصامت على الإطلاق. وكان لدى المشاركين في الدراسة الذين زادوا من استهلاكهم للقهوة بمقدار كوب واحد يوميا على مدار أربع سنوات، خطر أقل بنسبة 11% للإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.



- مساعدة القلب: يقوم فنجان من القهوة بأكثر من مجرد إبقائك متيقظا، حيث وجدت دراسة أن استهلاك ما يصل إلى خمسة أكواب في اليوم يقلل من خطر الإصابة بفشل القلب والسكتة الدماغية. وكان كوبان إلى ثلاثة أكواب يوميا هو المقدار الأمثل وفقا للبحث، ما قلل من خطر الإصابة بكلتا الحالتين بنحو 20%.



- حماية الكبد: وجد تقرير أن شرب القهوة قد يمنع الإصابة بسرطان الكبد. وأكدت منظمة الصحة العالمية أيضا التأثيرات الوقائية للقهوة على سرطان الكبد بعد مراجعة أكثر من 1000 دراسة.



- حمض نووي قوي: من المستحيل إصلاح الحمض النووي، ولكن تبين أن شرب القهوة يحافظ عليه في حالة أفضل، ما يقلل من تلف الخلايا. ويمكن أن يؤدي تلف الحمض النووي إلى الإصابة بالسرطان. ووجدت دراسة أجرتها جامعة كاليفورنيا أن القهوة تحمي الحمض النووي من سرطان الكبد والرحم وسرطان القولون والمستقيم.



المصدر: «ذي صن»